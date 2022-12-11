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POLİTİKA

Türkiye dünyaya örnek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Türkiye’nin arabuluculuğu rolünün önemine vurgu yaparak Türkiye’nin dünyanın farklı yerlerinde kolaylaştırıcı ve arabulucu olarak yüksek bir profile sahip olmayı sürdürdüğünü belirtti. Çavuşoğlu, “Türkiye dünyanın dört bir yanında yaşanan İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık da dahil olmak üzere her türlü insan hakları ihlallerine karşı mücadelesiyle uluslararası topluma örnek olmaya devam ediyor” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye dünyaya örnek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TRT World Forum 2022'de konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, insan hakları ihlallerine karşı mücadelede dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, TRT World Forum 2022 kapsamında “Çatışma Çözümü ve Barış İnşası: Küresel Liderliğin Geleceğini Şekillendirmek” başlıklı oturuma hitap ederek Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Türkiye’nin arabuluculuk rolüne dikkat çekti.

YOLUMUZA DEVAM EDERİZ

Çavuşoğlu, İstanbul Tahıl Anlaşması’nda Birleşmiş Milletler (BM)-Türkiye ortaklığının, dünyayı ciddi bir gıda krizinden kurtaran bir örnek olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, “Coğrafya kaderdir. Coğrafyamız bize her zaman tetikte olmayı ve çeşitli çatışmaların etkilerine karşı hazırlıklı olmayı öğretti. Böylece dirençli bir toplum olduk. Ne olursa olsun düşmeyiz, yolumuza devam ederiz” dedi.

ERDOĞAN OLMASA MÜMKÜN DEĞİLDİ

Türkiye’nin Somali’den Venezuela’ya, Balkanlar’dan Orta Doğu’ya kadar kolaylaştırıcı veya arabulucu olarak yüksek profili koruduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki çabalarımız yakın dönem örnekleridir. Tecrübelerimize göre, başarılı bir arabuluculuk çabasının merkezinde güven ve liderlik yatıyor” dedi. Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın diplomasi liderliği olmasaydı, tahıl anlaşmasının uzatılması veya esir takası mümkün olmazdı” ifadesini kullandı.

ÖNCÜLÜK EDİYORUZ

10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle bir mesaj yayınlayan Çavuşoğlu, Türkiye’nin kendi vatandaşlarıyla ev sahipliği yaptığı milyonlarca kişinin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Çavuşoğlu, “Türkiye ayrıca, dünyanın dört bir yanında yaşanan İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık da dahil olmak üzere her türlü insan hakları ihlallerine karşı mücadelesiyle uluslararası topluma örnek olmaya devam ediyor. Türkiye, bir yandan insan hakları konusunda masada önemli girişimlerin şekillenmesine öncülük ederken, diğer yandan sahada ihtiyaç sahiplerine etkin ve hızlı bir şekilde ulaşıyor” mesajını paylaştı.

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