Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Türkiye ve Yunanistan heyetleri Atinada buluşacak
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
POLİTİKA

Son dakika: Türk ve Yunan heyetleri Atina'da buluşacak

Türkiye ve Yunanistan heyetleri Atina'da buluşacak

Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizinde Güven Arttırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek maksadıyla teknik görüşmeler 20-25 Mayıs 2019 tarihlerinde Atina'da gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mavi Vatan tatbikatından bir görüntü.
Mavi Vatan tatbikatından bir görüntü.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerin yeri ve tarihine ilişkin açıklama yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında Ege Denizi'nde Güven Arttırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek maksadıyla teknik görüşmeler 20-25 Mayıs 2019 tarihlerinde Atina'da gerçekleştirilecektir."
İlk seferi için geri sayım başladı

İlk seferi için
geri sayım başladı

​​Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak.
Akın akın geliyorlar

Akın akın geliyorlar

​Almanya, Fransa, İngiltere, Kore, Çin ve Japonya...
Polisten filmgibi operasyon

Polisten film
gibi operasyon

​Polis durdurmak için camdan içeri atladı, zanlılar içinde polis olan araçla kaçtı.
Atina'da kritik zirve

Atina'da kritik zirve

​Türk ve Yunan heyetleri Ege Denizi için Atina'da buluşacak.
15'inin fiyatı düştü

15'inin fiyatı düştü

Ramazan'da marketlerdeki fiyat değişimleri incelendi.
249 FETÖ'cüye gözaltı kararı

249 FETÖ'cüye gözaltı kararı

​Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ'nün sınav yolsuzluğuna soruşturma.
Ayak izleri<br>yakalattı

Ayak izleri
yakalattı

​İstanbul'da Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Tezgahta 60 çeşit var

Tezgahta 60 çeşit var

"​Bizden ilham alıp fabrikada üretiyorlar."

1 gün kapansın

1 gün kapansın

​Esnaftan alışveriş merkezlerine saat tepkisi.
Gördüklerim <br>tüylerimi ürpetti

Gördüklerim
tüylerimi ürpetti

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimleri açıklaması.
Huawei'nin<br>B planı hazır

Huawei'nin
B planı hazır

​Teknoloji devinin CEO'su aylar öncesinde açıklamıştı.
50 metre sürüklendiler

50 metre sürüklendiler

​Tedavi için giderken feci kazada öldüler.
En hızlı<br>büyüyen 100 şirket

En hızlı
büyüyen 100 şirket

Türkiye 100 Yarışması'nın birincisi Aydın'dan çıktı.
Kabul edilemez<br>ülkeye geri dönün

Kabul edilemez
ülkeye geri dönün

​Çalışanlarını çeken ABD'li şirkete Bakan'dan tepki.
6 derece<br> birden artacak

6 derece
birden artacak

​Meteoroloji'nin yeni tahmininde sıcaklık uyarısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.