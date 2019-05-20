Türkiye ve Yunanistan heyetleri Atina'da buluşacak

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerin yeri ve tarihine ilişkin açıklama yayınladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında Ege Denizi'nde Güven Arttırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek maksadıyla teknik görüşmeler 20-25 Mayıs 2019 tarihlerinde Atina'da gerçekleştirilecektir."
Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizinde Güven Arttırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek maksadıyla teknik görüşmeler 20-25 Mayıs 2019 tarihlerinde Atina'da gerçekleştirilecektir.https://t.co/AGXvOFYIYx
Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizinde Güven Arttırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek maksadıyla teknik görüşmeler 20-25 Mayıs 2019 tarihlerinde Atina'da gerçekleştirilecektir.https://t.co/AGXvOFYIYx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 20 Mayıs 2019