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Türkiye'nin en soğuk kenti: Termometreler eksi 33'ü gördü: Vatandaşlar 'bu kadarı daha önce olmamıştı' dedi

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 23 derece ölçüldüğü Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah erken saatlerde dışarı çıkanların kirpikleri dondu Vali Hayrettin Çiçek, bazı noktalarda hava sıcaklığının sıfırın altında 33 dereceye kadar düştüğünü belirtti. Vatandaşlardan Erdoğan Yıldız ise 25 yıldır Ardahan'da yaşadığını ve ilk kez böyle soğuk havayla karşılaştığını söyledi.

10:57 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:07 - 29/02/2024 Perşembe
AA
Ardahan'da okula giden öğrencilerin kaş ve kirpiği buz tuttu.
Ardahan'da okula giden öğrencilerin kaş ve kirpiği buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 23 derece ölçüldüğü Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Son günlerde dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte, Kura Nehri'nin bazı noktaları buzla kaplandı.

Sabah erken saatlerde dışarı çıkan çocukların ve vatandaşların kirpikleri dondu.

Termometrelerin gece eksi 23 dereceyi gösterdiği kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte son dört gündür dondurucu soğukların etkili olduğunu ve bazı noktalarda hava sıcaklığının sıfırın altında 33 dereceye kadar düştüğünü belirtti.

Vatandaşlardan Erdoğan Yıldız ise 25 yıldır Ardahan'da yaşadığını ve ilk kez böyle soğuk havayla karşılaştığını söyledi.




#Soğuk
#Ardahan
#Termometre
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