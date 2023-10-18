Ümmet ayakta: Katil İsrail Filistin'den defol

İsrail, insanlık suçlarına bir katliam daha ekledi. Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi, İsrail tarafından havadan bombalandı. En az 500 Filistinli çocuk, bebek ve yaşlıların da aralarında bulunduğu kişi hayatını kaybetti. Katliamla ilgili İsrail cephesinden skandal bir açıklama geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali, saldırıyı İsrail ordusunun gerçekleştirdiğini sosyal medya üzerinden açıkladı. Naftali daha sonra bu paylaşımını sildi. Ayrıca İsrail devleti Gazze'deki hastaneye saldırıyı "teröristlerin yaptığına kanıt" olarak paylaşılan video kaldırıldı.