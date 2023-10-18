Ümmet ayakta: Katil İsrail Filistin'den defol

Mısır, Pakistan gibi pek çok İslam ülkesinde de Müslümanlar İsrail Büyükelçilikleri önünde işgal rejimine sert tepki gösterdi.
Katliam sonrası İslam dünyasında İsrail’e tepkiler çığ gibi yükseldi. Başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkede İsrail temsilcilikleri önünde toplanan Müslümanlar, işgal devletini protesto etti. İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde buluşan on binlerce kişi “Katil İsrail Filistin’den defol” sloganları attı. Bursa, Ankara, Düzce ve Samsun’da da gösteriler düzenlendi.
BÜYÜKELÇİLİĞİ BASTILAR
Ürdün’de halk İsrail Büyükelçiliği’ni bastı. Büyük bir Filistinli nüfusa ev sahipliği yapan başkent Amman’da halk, büyükelçilik çevresinde polise zor anlar yaşattı. Tunus’ta meydanlara inen on binler müslüman ülkeleri göreve çağırdı. Gazze ile dayanışma sınır tanımadı.