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Ümmet ayakta: Katil İsrail Filistin'den defol

Türkiye, Tunus, Ürdün, Lübnan, İran, Mısır ve Pakistan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında Müslümanlar sokaklara inerek İsrail'in katliamını protesto etti. İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan on binler "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı. Bursa, Ankara, Düzce ve Samsun'da gösteriler düzenlendi. Ürdün'de halk İsrail Büyükelçiliği'ni bastı. Tunus'ta meydanlara inen on binler müslüman ülkeleri göreve çağırdı.

04:00 . 18/10/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Mısır, Pakistan gibi pek çok İslam ülkesinde de Müslümanlar İsrail Büyükelçilikleri önünde işgal rejimine sert tepki gösterdi.

Mısır, Pakistan gibi pek çok İslam ülkesinde de Müslümanlar İsrail Büyükelçilikleri önünde işgal rejimine sert tepki gösterdi.

Katliam sonrası İslam dünyasında İsrail’e tepkiler çığ gibi yükseldi. Başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkede İsrail temsilcilikleri önünde toplanan Müslümanlar, işgal devletini protesto etti. İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde buluşan on binlerce kişi “Katil İsrail Filistin’den defol” sloganları attı. Bursa, Ankara, Düzce ve Samsun’da da gösteriler düzenlendi.


BÜYÜKELÇİLİĞİ BASTILAR

Ürdün’de halk İsrail Büyükelçiliği’ni bastı. Büyük bir Filistinli nüfusa ev sahipliği yapan başkent Amman’da halk, büyükelçilik çevresinde polise zor anlar yaşattı. Tunus’ta meydanlara inen on binler müslüman ülkeleri göreve çağırdı. Gazze ile dayanışma sınır tanımadı.


#Türkiye
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#Ürdün
#Lübnan
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