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Üreticinin sel zararı destekle sıfırlandı

Kocaelili çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi’nin selden etkilenen üreticilere dağıttığı hibe gübre ve yem bitkisi tohumu ile zararlarının sıfırlandığını dile getirdi. Başkan Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından tamamı hibe gübre ve tohum desteği verileceğini açıklamıştı.

04:00 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin sel zararını sıfırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin sel zararını sıfırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinden tarlaları zarar gören çiftçilere yüzde 100 hibe organomineral taban gübresi ve yem bitkisi tohumu desteği verdi. Bu doğrultuda çiftçilere ürünleri, bulundukları kırsal mahallelerde teslim edildi. Üreticiler, destekten dolayı Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz günlerden aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen afetten zarar gören üreticilere, tamamı hibe gübre ve tohum desteği vereceklerini bildirmesinin ardından, Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

GÜBRE VE TOHUMLAR TESLİM EDİLDİ

Ekipler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan hasar tespit tutanağında ismi olan çiftçileri tespit etti. Tutanağı beyan eden çiftçilere, gübre ve tohumları, bulundukları kırsal mahallelerde imza karşılığında A Takımı ekiplerince teslim edildi. Üreticilere, toplamda tamamı hibe 2 bin 770 paket organomineral taban gübresi ve yem bitkisi tohumu verildi. Üreticiler, çiftçi dostu olarak gördükleri Başkan Büyükakın’a, her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti.

3 MİLYON METREKARE TARLA ZARAR GÖRDÜ

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan tespitlere göre, il genelinde çeşitli sebze, mısır, fındık, arpa ve buğdayın ekili olduğu yaklaşık 3 milyon metrekare tarla selden zarar görmüştü. Kandıra Hacışeyh Mahalle Muhtarı Muharrem Ercan, Başkan Büyükakın’ın selden zarar gören çiftçilere gübre ve tohum desteği vermesinden dolayı üreticilerin mutlu olduğunu söyledi. Köyde fındıkçılık ve hayvancılık yapıldığını, yetiştirilen arpa, buğday ve mısırın da hayvanlara yem olarak verildiğini belirten Ercan, “Köyümüzde selden zarar gören çiftçilerimize gübre ve tohumları dağıtıldı. Tahir Başkanımızdan Allah razı olsun, hizmetlerinden çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

TARLALARDA YAĞIŞ SONRASI KEŞİF YAPILMIŞTI

Çiftçi Ali Akman da aşırı yağış nedeniyle oluşan selden, arpa ve buğday ekili tarlasının bir kısmının zarar gördüğünü ifade ederek, “Yetkililer tarlalarımızda keşif çalışması yaptı. Bugün de gübre ve tohumlarımızı teslim aldık. Tahir Başkanımızdan Allah razı olsun. Gereken desteği verdi, gübremizi, tohumumuzu gönderdi” diye konuştu.

ZARARIMIZ KARŞILANDI

Üretici Şaban Azak ise sel nedeniyle buğday ekili tarlasının zarar gördüğünü dile getirerek, “Yağmur çok şiddetli yağdı, 40 senedir böyle bir yağış görmedik. Tohum ve gübrelerimizi bugün teslim aldık. Tahir Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Aldığımız yardımlar zararımızı karşılıyor” değerlendirmesinde bulundu. Selden tarlaları zarar gören çiftçiler Salih Bayram ve Abdülkadir Koca da zor zamanlarda her zaman yanlarında olan ve destekleriyle üreticileri teşvik eden Başkan Büyükakın’a teşekkür etti, desteklerin sürmesini istedi.



#Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
#Çiftçi
#Destek
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