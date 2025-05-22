USOM devreye girdi

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kritik bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’nin kalbi olarak değerlendirilen Veri Merkezi’nin incelenmesini istedi. Savcılık, BTK’ya bağlı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ne (USOM) inceleme talimatı verdi.





SALI GÜNÜ BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) yazdığı yazıda veri merkezindeki sistem, yazılım, veri tabanı ve network altyapısının incelenmesini talep etti. Başsavcılığın talebi doğrultusunda görevlendirilen BTK’ya bağlı USOM’dan 3 beyaz şapkalı hacker, salı günü İBB Veri Merkezi’ne giriş yaptı.





İSTANBUL SENİN UYGULAMASINA MERCEK

Toplu taşıma hizmetlerine erişim, belediye hizmetleri ve sosyal yardımlar gibi çeşitli işlevleri bünyesinde barındıran İBB’ye ait “İstanbul Senin” telefon uygulaması da mercek altında. Ücretsiz Wi-Fi hizmetinden faydalanmak isteyenler, bu uygulamayı indirmeye mecbur kalıyor. İstanbul Senin’i indirenlerin verilerinin sızdırıldığı iddiası USOM tarafından incelemeye alındı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, uzman ekip, Log kayıtlarını, dış müdahale ve veri sızıntısı olup olmadığına yönelik

rapor hazırlayıp savcılığa sunacak.





İSTTELKOM VE İSBAK’A DA GİRECEKLER

Saraçhane’deki veri depolama merkezine giren ekip, İSTTELKOM ve İSBAK’ta da incelemelerde bulunacak. Başsavcılığın aldığı karar doğrultusunda mühendisler, gerekli görülmesi halinde verilerin “imaj” yani kopyasını alabilecek. Aramalar sırasında suç unsuru sayılabilecek materyallere de el konulması talimatı verildi.





ZINCIR TAMAMLANACAK

İBB Veri Merkezi, belediyenin dijital beyni niteliğinde. Olası veri manipülasyonu veya dış müdahale, soruşturmanın seyrini değiştirecek önemde. Dosyadaki bazı tanık ve itirafçılar, belediyeye ait verilerin silindiği, güvenlik kameralarının devre dışı bırakıldığı ve ihale belgelerinin yok edildiğini öne sürmüştü. Hazırlanacak raporla, dosyadaki delil zinciri tamamlanıp bazı şüphelilerle ilgili teknik delil sağlanması bekleniyor.



