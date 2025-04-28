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Vali Polat Kızılay'a giderek kan bağışında bulundu

Vali Polat Kızılay'a giderek kan bağışında bulundu

14:2428/04/2025, Pazartesi
IHA
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Vali Ziya Polat, personele çalışmalarında başarılar diledi.
Vali Ziya Polat, personele çalışmalarında başarılar diledi.

Kars Valisi Ziya Polat, Kızılay'ı ziyaret ederek kan bağışında bulundu. Polat, daha sonra tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Vali Ziya Polat, Kızılay Şubesi'ni ziyaret etti. Bir süre Kızılay İl Başkanı Kübra Hüryurt ile sohbet eden Polat, Başkan Hüryurt'a çalışmalarında kolaylıklar diledi.


Daha sonra kan bağışında bulunan Polat, tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.


Kızılay İl Başkanı Kübra Hüryurt'tan Kızılay'ın faaliyetleri ile bilgi alan Vali Ziya Polat, personele çalışmalarında başarılar diledi. Kars Valisi Ziya Polat, Kızılay Şubesi'nden ayrıldı.



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