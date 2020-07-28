Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alıcılar Avrupanın en büyük hayvan pazarına akın etti Pazarda yer kalmadı
ERZURUM

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alıcılar Avrupa’nın en büyük hayvan pazarına akın etti: Pazarda yer kalmadı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alıcılar Avrupa’nın en büyük hayvan pazarına akın etti: Pazarda yer kalmadı

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala kurban pazarlarında hareketlilik yaşanıyor. Kurban almak isteyen alıcılar hayvan pazarına akın etti. 5 bin hayvan kapasiteli Avrupa’nın en büyük hayvan pazarında yoğun ilgiden yer kalmadı. Alıcılar arefe günü kurban fiyatlarının aşağı düşeceğini düşünüyor.

Haber Merkezi İHA
Hayvanların et oranının az olduğunu fakat fiyatların yüksek olduğunu belirtiyorlar.
Hayvanların et oranının az olduğunu fakat fiyatların yüksek olduğunu belirtiyorlar.

Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında yaşanan artış günden güne devam ediyor. Hayvan pazarına sabahın erken saatlerinde gelerek kurbanlıklarını görücüye çıkaran kurbanlık hayvan satıcıları, gün boyunca müşterilerini bekliyor. Fiyatların cazip olduğunu belirten satıcılar, vatandaşların fiyatları yüksek bulduklarını, fakat geçtiğimiz yıla göre fiyatların aynı olduğunu söylediler.

Hayvanların et oranının az olduğunu fakat fiyatların yüksek olduğunu belirtiyorlar.

Vatandaşlar kurbanlıklarını özenle seçmeye çalışıyor

Alıcılar ise kendi bütçelere göre kurban bulamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Hayvanların et oranının az olduğunu fakat fiyatların yüksek olduğunu belirtiyorlar. Hal böyle olunca satıcılar umudunu arefe ve şerefe gününe bağladı. Alıcılar ise arefe günü kurban fiyatlarının aşağı düşeceğini düşünüyor.

En güzel Kurban Bayramı mesajları 2020
HAYAT
En güzel Kurban Bayramı mesajları 2020

Hayvanların et oranının az olduğunu fakat fiyatların yüksek olduğunu belirtiyorlar.

Yoğunluk yaşanan 5 bin hayvan kapasiteli Doğu Anadolu Hayvan Pazarında yer kalmazken, alıcılar ve satıcıların kol yoran sopalı kurban pazarlıkları ise devam ediyor. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat eden vatandaşlar kurbanlıklarını özenle seçmeye çalışıyor.

Hayvanların et oranının az olduğunu fakat fiyatların yüksek olduğunu belirtiyorlar.

Hayvanların et oranının az olduğunu fakat fiyatların yüksek olduğunu belirtiyorlar.

Hayvanların et oranının az olduğunu fakat fiyatların yüksek olduğunu belirtiyorlar.
Abone Ol Google News
Wattpad hacklendi mi?

Wattpad hacklendi mi?

'​Çalınan kullanıcı bilgileri ücretsiz olarak dağıtılıyor' iddiası...
Ne öğretmenler var

Ne öğretmenler var

Türkiye birincisi öğrencisine otomobilini hediye etti.
Bayram öncesi önemli uyarı

Bayram öncesi önemli uyarı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere açıklamada bulundu.

Ücretsiz olacak

Ücretsiz olacak

Kurban Bayramı öncesi beklenen haber geldi.

Yüzde 31<br>zam yapan var!

Yüzde 31
zam yapan var!

​Kredi paketinden çıkarılan markaların araç fiyatları.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

17 üyeden oluşacak olan Dijital Mecralar Komisyonu'nda kimler olacak?
CHP'li<br>belediyeye haciz

CHP'li
belediyeye haciz

Başkanlık katındaki bütün malzemeler boşaltıldı.
33 saat sonra bulunmuştu

33 saat sonra bulunmuştu

​11 yaşındaki Elif ve ağabeyi devlet korumasına alındı.
Azerbaycan<br>yalnız değil

Azerbaycan
yalnız değil

​Türkiye, kardeş ülkeye desteğini sahada da gösterecek.
Süper Lig <br>tarihine geçti

Süper Lig
tarihine geçti

​Ligin en çok kurtarış yapan kalecileri belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.