Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alıcılar Avrupa’nın en büyük hayvan pazarına akın etti: Pazarda yer kalmadı

Hayvanların et oranının az olduğunu fakat fiyatların yüksek olduğunu belirtiyorlar.

Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında yaşanan artış günden güne devam ediyor. Hayvan pazarına sabahın erken saatlerinde gelerek kurbanlıklarını görücüye çıkaran kurbanlık hayvan satıcıları, gün boyunca müşterilerini bekliyor. Fiyatların cazip olduğunu belirten satıcılar, vatandaşların fiyatları yüksek bulduklarını, fakat geçtiğimiz yıla göre fiyatların aynı olduğunu söylediler.

Hayvanların et oranının az olduğunu fakat fiyatların yüksek olduğunu belirtiyorlar.

Vatandaşlar kurbanlıklarını özenle seçmeye çalışıyor

Alıcılar ise kendi bütçelere göre kurban bulamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Hayvanların et oranının az olduğunu fakat fiyatların yüksek olduğunu belirtiyorlar. Hal böyle olunca satıcılar umudunu arefe ve şerefe gününe bağladı. Alıcılar ise arefe günü kurban fiyatlarının aşağı düşeceğini düşünüyor.

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Hayvanların et oranının az olduğunu fakat fiyatların yüksek olduğunu belirtiyorlar.

Yoğunluk yaşanan 5 bin hayvan kapasiteli Doğu Anadolu Hayvan Pazarında yer kalmazken, alıcılar ve satıcıların kol yoran sopalı kurban pazarlıkları ise devam ediyor. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat eden vatandaşlar kurbanlıklarını özenle seçmeye çalışıyor.

Hayvanların et oranının az olduğunu fakat fiyatların yüksek olduğunu belirtiyorlar.

Hayvanların et oranının az olduğunu fakat fiyatların yüksek olduğunu belirtiyorlar.