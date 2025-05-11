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Yozgat'ta dolu ve sağanak etkili oldu

Yozgat'ta dolu ve sağanak etkili oldu

17:3911/05/2025, Pazar
AA
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Dolu yağdı, her yer bembeyeaz oldu
Dolu yağdı, her yer bembeyeaz oldu

Yozgat'ta etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle araçların üstü ve zemin, beyaz örtüyle kaplandı, yer yer dolu taneleri birikinti oluşturdu.

Yozgat'ta etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika süren dolu yerini sağanak yağışa bıraktı.

Dolu nedeniyle araçların üstü ve zemin, beyaz örtüyle kaplandı, yer yer dolu taneleri birikinti oluşturdu. Çapanoğlu Camisi çevresindeki esnaf, dükkanlarının önünde biriken dolu tanelerini temizledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı.



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