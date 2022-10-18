Yozgat'ta işçi servisi devrildi: Altı kişi yaralandı

Ekipler, kaçan Rıdvan Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yanmakta olan tüpü kısa sürede söndürerek patlamasını önledi.

Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardında da kayınvalidesinin 2'nci Vadi Sokak'taki tek katlı müstakil evini de yakmaya çalışan Rıdvan Ö. bir kez daha gözaltına alındı.

Beş gün önce ateşe vermişti: Bu sefer de yanında getirdiği tüpü ateşe vererek patlatmaya çalıştı

Bursa'da, 5 gün önce ailesiyle tartıştıktan sonra yaşadıkları evi yakan Rıdvan Ö., iddiaya göre bu kez de yanında getirdiği tüpü ateşe vererek, tahliye edilen binayı patlatmaya çalıştı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tüp patlamadan söndürülürken duruma öfkelenen mahalleli “Keşke onunla beraber patlasaydı" diyerek tepki gösterdi.

