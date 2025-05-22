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Yük asansörü elektrik tellerine temas etti: Akıma kapılan Batuhan Koçan öldü

Yük asansörü elektrik tellerine temas etti: Akıma kapılan Batuhan Koçan öldü

14:0222/05/2025, Perşembe
DHA
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Yük asansörü elektrik tellerine temas etti: Akıma kapılan Batuhan Koçan öldü
Yük asansörü elektrik tellerine temas etti: Akıma kapılan Batuhan Koçan öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katına eşya taşımak için kurulan yük asansörünün elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan 22 yaşındaki Batuhan Koçan, hayatını kaybetti.

Olay, dün Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 4'üncü katına ev eşyası taşımak için balkondan yük asansörü kuruldu. Batuhan Koçan'ın kullandığı yük asansörü, eşya taşıdığı sırada sokaktaki elektrik tellerine temas etti. Koçan, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi, ağır yaralanan Koçan'ı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Koçan, kurtarılamadı. Koçan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




#Batuhan Koçan
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