​Ağrı kesici baş ağrıtır

Halk arasında şiddetli baş ağrısı olarak tanımlanan migren, yaşamı olumsuz etkiliyor. Zonklayıcı şekilde ortaya çıkan ve en az 4 saat süren migren ağrılarına bulantı ve kusma eşlik edebiliyor. Bu ağrı, fiziksel aktiviteyle şiddetlenebiliyor. Migrenin dünya genelinde 15-49 yaş grubunda görüldüğünü belirten Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Dr. Samiye Ulutaş, “Migrenin yüzde 8’i kronik migrene dönüşüyor. Son 3 aylık periyotta ayda 8 atak geçirilmesi veya 15’ten fazla baş ağrılı gün geçirilmesine ise kronik migren adı veriliyor” dedi.

TEDAVİ EDİLEBİLİYOR

Tedavi edilmeyen kronik migrenin ciddi sonuçlara yol açtığını belirten Dr. Ulutaş, “Kronik migrenin tedavisinde kişiye uygun tedavi belirleniyor. Epilepsi ilaçları ve botulinum toksin uygulamaları yapılıyor. Yaşam şekli değişikliği gibi faktörler tedavinin olmazsa olmazı. Son dönemde ise migren aşısı olarak bilinen anti Cgrp monoklonal antikorları da ülkemizde kullanmaya başladık” diye konuştu.

HAFİF AĞRILARI ÖNEMSEYİN

Hekimlerin gözlemleyerek de tanı koyabildiğini söyleyen Ulutaş, “Hastalık hafif ve orta şiddetli ağrıları sayarak tespit edildiği için ağrı günlüğü kullanılıyor. Hastalık sürecinde aşırı ağrı kesici kullanmak da riskli”dedi. Kronik migrene kaygı bozukluğu, depresyon ve uyku sorunlarının eklenebildiğini belirten Ulutaş, kilo, yetersiz ağrı tedavisi, stres ve depresyon gibi faktörlerin risk oluşturduğunu söyledi. Ulutaş, kronik migrende ışık ve ses hassasiyetinin migrene göre daha az gözlendiğini aktardı.

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