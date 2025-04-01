Ahırda dehşet: Onlarca büyükbaş hayvan akıma kapıldı 4'ü telef oldu

Hayvanlarının ihmal sonucu telef olduğunu ileri süren ve 750 bin TL'lik zararının karşılanmasını talep eden çiftçi Murat Eken, "Olay dün sabah saatlerinde meydana geldi. Sorunun bizim işletme ile ilgisi yok. Yetkili elektrik dağıtım firması olan Fırat Aksa'ya durumu ilettik. Ekipler yaptıkları incelemede elektrik kablolarının kısa devre yaptığını söyledi. 4 hayvanım telef oldu, 750 bin TL zararım var. Diğer hayvanlarımı korkudan ahıra bırakamıyorum. Durumdan dolayı şikayetçi oldum" diye konuştu.