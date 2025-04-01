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Ahırda dehşet: Onlarca büyükbaş hayvan akıma kapıldı 4'ü telef oldu

Ahırda dehşet: Onlarca büyükbaş hayvan akıma kapıldı 4'ü telef oldu

14:051/04/2025, Salı
IHA
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Ahıra çekilen hatta meydana gelen kısa devre sonucu hayvanlar akıma kapıldı.
Ahıra çekilen hatta meydana gelen kısa devre sonucu hayvanlar akıma kapıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde akıma kapılan 4 büyükbaş hayvan telef oldu. O anlar ise kameralara saniye saniye yansırken hayvanların sahibi ise olay öncesinde elektrik dağıtım firmasına durumu bildirmelerine rağmen önlem alınmadığını iddia etti.

Malatya Battalgazi Danış sokaktaki evinin bahçesinde bulunan ahırda 15 yıldır hayvan yetiştiriciliği yapan 45 yaşındaki Murat Eken'in komşunun ahırına çekilen hatta meydana gelen kısa devre sonucu ahırda bulunan hayvanları akıma kapıldı. O anların anbean kameralara yansıdığı olayda 4 büyükbaş hayvan telef oldu.



750 BİN LİRA ZARARIM VAR

Hayvanlarının ihmal sonucu telef olduğunu ileri süren ve 750 bin TL'lik zararının karşılanmasını talep eden çiftçi Murat Eken, "Olay dün sabah saatlerinde meydana geldi. Sorunun bizim işletme ile ilgisi yok. Yetkili elektrik dağıtım firması olan Fırat Aksa'ya durumu ilettik. Ekipler yaptıkları incelemede elektrik kablolarının kısa devre yaptığını söyledi. 4 hayvanım telef oldu, 750 bin TL zararım var. Diğer hayvanlarımı korkudan ahıra bırakamıyorum. Durumdan dolayı şikayetçi oldum" diye konuştu.

Çiftçi Murat Eken


#malatya
#ahır
#battalgazi

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