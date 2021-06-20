Hayat Anadoludan dünyaya sağlık ihracı
GENEL SAĞLIK

Anadolu’dan dünyaya sağlık ihracı

Dünya Sağlık Örgütü’nün 4 farklı virüs üzerine yeni global test referans standartlarının belirlenmesi çalışmalarına davet ettiği Türk kuruluş Anatolia Geneworks, 5 farklı tanı kiti ve 4 farklı varyant tespit kiti geliştirdi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Anadolu’dan dünyaya sağlık ihracı
Fotoğraf: Arşiv

Dünya Sağlık Örgütü’nün 4 farklı virüs üzerine yeni global test referans standartlarının belirlenmesi çalışmalarına davet ettiği Türk kuruluş Anatolia Geneworks, 5 farklı tanı kiti ve 4 farklı varyant tespit kiti geliştirdi. 2010 yılında 5 kişilik bir ekiple yerli imkalarla çalışmaya başlayan Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji A.Ş. İngiltere, İtalya, Fransa gibi ülkeler başta olmak üzere 50’den fazla ülkeye 350 çeşitten fazla Real-Time PCR, Nükleik Asit izolasyon kiti ve cihazı ihraç etti.

Alper Akyüz
Alper Akyüz

“4 VARYANT KİTİ GELİŞTİRDİK”

  • Kovid-19 salgınında virüsün yapısını inceleyen Anatolia Geneworks, daha önce üstünde çalışmış olduğu çeşitli koronavirüs organizmalarının verdiği deneyimle hızlı şekilde test kiti geliştirdi. Virüs saptama kitlerinde birden fazla bölge ve iç kontrol olarak insan RNA’sının tespit edildiğini anlatan Akyüz, “Bu sayede virüste oluşan mutasyonların test sonucuna etki riskini hem de örnek alınamamasından dolayı oluşabilecek yanlış negatif sonuç verme olasılığını engelledik” dedi.

İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan varyantlarıyla virüsün daha hızlı yayıldığını belirten Akyüz, “Farklı özellikleriyle bu varyantların belirlenmesi DNA dizileme tekniği ile yapılabildiği gibi özel olarak tasarlanmış daha hızlı sonuç veren tanı kitleri ile de yapılabildi. Bu durum salgını kontrol altına almak için önemliydi. Ülkelerin talepleri doğrultusunda 5 farklı SARS- CoV-2 tanı kitlerinin yanısıra, varyantları spesifik olarak saptayıp ayırt edebilen 4 adet varyant tespit kiti de geliştirdik. Salgının gidişatını etkileyecek teknolojik ürünleri geliştirerek tüm dünyaya sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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