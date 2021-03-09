​Bu millet sizi unutmayacak

Anne, çocuk, eş... 8 Mart Dünya Kadınları Günü, acı olaylarla unutamadığımız kadınları hatırlamak için önemli bir fırsat. Kimi terör saldırısıyla şehadet şerbetini içerken, kimi de şehit çocuklarının ardından dağ gibi durarak sabrı öğretti.
Şehit öğretmen
- Şenay Aybike Yalçın: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan genç kadın, 2017 yılında Batman Kozluk’ta PKK’nın saldırısı sonucu şehit düştü. Şehit öğretmenden geriye, seslendirdiği Mağusa Limanı türküsüne ait yürekleri burkan görüntü kaldı.
Bebeğiyle katlettiler
Nurcan Karakaya: Hakkari Yüksekova’da görev yapan astsubay eşini ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda PKK’nın yola tuzakladığı bombayla şehit düştü. Küçük bebeği Bedirhan’la birlikte toprağa verilen 25 yaşındaki genç kadın tüm Türkiye’yi yasa boğdu.
Dualar Ayşe anadan
- Ayşe Bülbül: Trabzon Maçka’da PKK’lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül de simge isimlerden biri oldu. Kahraman Eren’in yiğit anası, günlerini operasyona giden askerlere dua ederek geçiriyor.
HDP’nin kabusu
Hacire Akar: Düğün hazırlığı yapan evladını PKK’dan kurtarmak için HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eyleme başladı. Oturma eylemi başarıya ulaşan Hacire ana oğlunu terörün pençesinden kurtardı. Ondan cesaret alıp eylem başlatan aileler 553 gündür evlat nöbetinde.
Kahramanın annesi
- Fadimana Halisdemir: 15 Temmuz’da darbeci general Semih Terzi’yi öldürüp şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir’in annesi Fadimana Halisdemir, yetiştirdiği kahramanla milyonların duasını aldı. Fadimana Halisdemir, 69 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kazada kaybettik
Songül Yakut: Şırnak’taki 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda Harekât Merkez Amiri olarak görev yapan yarbay, Eurocopter Cougar kazasında 41 yaşında şehit düştü. Hayatı başarılarla dolu Yakut, binbaşıyken FETÖ tarafından meslekten uzaklaştırılmış, hukuk mücadelesini kazanıp görevine geri dönmüştü.
Tarifsiz acı
- Özgecan Aslan: Çağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1’inci sınıf öğrencisiydi. 11 Şubat 2015’te tecavüz girişimine direnen Özgecan, bindiği minibüste öldürüldü. Cesedi yakılarak yok edilmek istenen genç kadın, kadın cinayetlerinin sembol ismi haline geldi.
Bebeğini göremedi
Dilek Akçabelen: Mehmet Akif Ersoy Eğitim-Araştırma Hastanesi’nde hemşirelik yapan Dilek Akçabelen’in en büyük dileği bebek sahibi olmaktı. 34 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan Dilek hemşirenin durumu ağırlaşınca bebeği sezaryenle alındı. 47 gün yaşam savaşı veren Akçabelen 31 Mayıs’ta hayatını kaybetti.
Gururumuz Sümeyye
- Sümeyye Boyacı: 2003’te Eskişehir’de 2 kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık şekilde doğan güzeller güzeli Sümeyye, Brezilya’da düzenlenen Açık Yüzme Dünya Şampiyonası’nda (Open Water Swimming World Championships) dünya şampiyonu olup hepimizin göğsünü kabarttı.