​Bu millet sizi unutmayacak Bu millet sizi unutmayacak Kadınlar Günü, terör ve şiddetin hayattan koparttığı kadınları hüzünle akla getirdi. Müzik öğretmeni Şenay Aybike Yalçın, Batman’ta PKK saldırısında şehit düştü. Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, bindiği minibüste hunharca katledildi. Nurcan Karakaya, Hakkari’de bebeği Bedirhan’la birlikte şehit edildi. Helikopter kazasında şehit olan, jandarma tarihinin ilk ilçe komutanı Yarbay Songül Yakut da unutulmayacak isimlerden.

Aybike Eroğlu 09 Mart 2021, 00:00 Son Güncelleme: 09 Mart 2021, 02:38 Yeni Şafak