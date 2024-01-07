Bu toprakta iziniz var

Sarıkamış Harekatı’nın 109. yıl dönümünde, Türkiye’nin dört bir yanından Sarıkamış’a gelen binlerce genç, şehitlerimizi anıyor. Bu özel gün için yola çıkan tarihi Doğu Ekspresi, 27 saatlik yolculuğun ardından 200 gençle Sarıkamış’a ulaştı. Gençler, vatan toprakları için canını feda eden şehitlere olan sonsuz vefalarını Yeni Şafak’a anlattı. Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü öğrencisi Mehmet Sagdık, “Toprak parçasını anlamlı kılan, buraları vatan yapan, canlarını hiç düşünmeden feda eden şehitlerimiz.” dedi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyaset Bilimi öğrencisi Ahmet Bayraktar da vatanı ayakta tutanın şehitlik mertebesi olduğunu belirterek, “Memleketim Sakarya. Sakarya Türküsü ile büyüdük” ifadelerini kullandı.

İMKANSIZLIKLARI AŞACAĞIZ

İstanbul’dan gelen Baran Toptaş ise şunları söyledi: “Bin yıldır bu topraklar için şehit olan ecdadımız var. Şehitlerimizi, dedelerimizi anacağız. Belki bir gün biz de şehit oluruz.” Ankara Çubuk Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Mert Durmaz, kendisiyle yaşıt olan genç şehitlerin mezarlarını tek tek dolaşarak dua edeceğini dile getirdi. Durmaz, “Dedelerimin benim yaşıtımda şehit olması beni duygulandırıyor. Onlar ben okuyayım diye şehit oldu” dedi. Ankara Aselsan Meslek Lisesi öğrencisi Ramazan Taha Yasin Taşkın da şöyle konuştu: “O dönem dedelerimiz imkansızlıklardan şehit oldu. Bir mühendis adayı olarak, geliştireceğimiz yeni teknolojilerle imkansızlıkları aşacağız.”

Kardan heykellerle yad edildiler

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı’nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında yapılan kardan şehit heykelleri, ziyaretçilerine duygusal anlar yaşattı. Kardan Heykeller’in açılışını dün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Ba ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı.Heykellerini açılışı sırasında Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan Türk Hava Kurumu’na bağlı paramotorla pilotlar gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Allahuekber Dağları’nda 109 yıl önce donarak şehit olan askerlerin anısına yapılan heykeller için civar bölge ve Handere’den 200 kamyonla kar taşındı. Arkadaşlarıyla heykelleri görmek için alana gelen Ertan Yıldırım, heykelleri görünce duygulandıklarını anlattı.

Millet Sis Dağı’nda

Trabzon’un Şalpazarı ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı’nda Sarıkamış şehitleri için anma yürüyüşü yapıldı, 200 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Filistinli çocuklar için ördüler

Özel Sarıkamış Seferi’ni yapan Doğu Ekspresi’ndeki gençler, kompartımanlardan birini Filistinli çocuklara armağan etmek için oyuncak atölyesine çevirdi. Bu kompartıman, Türk ve Filistin bayrağıyla süslendi. Üzerlerinde şehitlerin isimleri yazılı olan kağıtlar, örgü tekniğiyle hazırlanan bebeklerin kulaklarına iliştirildi ve kompartımanda sergilendi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan Aynur Aydın, tamamen gönüllü bir çalışma yaptıklarını belirterek, şu bilgileri verdi: “Amigurumi tekniğiyle bir el sanatı yapıyoruz ve buna ‘Zeyrek’ ismini verdik. Gençlerimizle yaptığımız bu çalışmada şehitlerimizin ismini yaşatmaya çalışıyoruz. İdlib ve Cerablus’taki yetimhanelere bu zeyrekleri, oradaki şehitlerimizin isimlerini yazarak gönderiyoruz. 6 Şubat depremleri yaşanınca, elimizdeki zeyrekleri o bölgedeki çocuklara götürdük. Sarıkamış’taki çocuklarımıza da zeyreklerimizi hazırlıyoruz.” ifadelerini kullandı. Filistinli çocuklara da bu zeyrekleri göndermek istediklerini vurgulayan Aydın, “Bu bebekleri ulaştırma noktasında kıymetli büyüklerimizin, desteğini rica ediyoruz.” dedi.







