Hayat Depreme hazırlıklı olun
AKTÜEL

Deprem haberleri: ​Depreme hazırlıklı olun​

Depreme hazırlıklı olun

Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi ve afet riskini azaltarak önlem alma konusunda davranış değişikliğinin oluşturulması amacıyla 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Bu yıl kapsamında, toplumun tüm kesimlerinin afet konusunda ‘farkında’ olması için çalışmalar yürütülecek.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Afet çantasında olması gerekenler: Yağmurluk, maske, pilli radyo, defter kalem, sabun, tuvalet kağıdı, çöp poşeti, koli bandı, diş fırçası ve macunu, düdük, el feneri, yedek pil, acil durum koruma örtüsü, su, uzun süre bozulmayacak kuru gıda, sağlık kayıtları, ilaçlar, önemli evrakların birer fotokopisi (Kimlik, vb), ilk yardım çantası.
Afet çantasında olması gerekenler: Yağmurluk, maske, pilli radyo, defter kalem, sabun, tuvalet kağıdı, çöp poşeti, koli bandı, diş fırçası ve macunu, düdük, el feneri, yedek pil, acil durum koruma örtüsü, su, uzun süre bozulmayacak kuru gıda, sağlık kayıtları, ilaçlar, önemli evrakların birer fotokopisi (Kimlik, vb), ilk yardım çantası.

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında ülkemizin deprem gerçeğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşları depreme ‘hazır’ olmaları konusunda uyarıyor. En son İzmir’de yaşanan ve 116 insanımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan 6.6 şiddetindeki deprem, yeniden korkuyu iliklerimize kadar hissettirdi. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 33 bin 821 depremin yaşandığına belirten AFAD, 2019 yılına oranla deprem aktivitelerinde yüzde 44’lük artış yaşandığına dikkat çekiyor.

Yunanistan'ın Larissa kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu
DÜNYA
Yunanistan'ın Larissa kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu

6 SAAT KRİTİK ÖNEMDE

  • Deprem sonrası ilk 6 saat kritik önem taşıyor. Bu süreçte uygulanacak doğru davranış şekilleri hayat kurtarıyor. AFAD, deprem için alınabilecek hayati önlemleri şu şekilde sıralıyor: “Binanızın bulunduğu noktanın deprem tehlikesinihttps://tdth.afad.gov.tradresinden öğrenin. Afet ve acil durum çantası hazırlayın. Tüm aile ‘çök, kapan, tutun’ hareketini öğrenin ve uygulayın. Deprem sonrası buluşma yerinizi belirleyin. En yakın acil toplanma alanlarını e-devlet’ten öğrenin. Eşyalarınızı sabitleyin. Binanızın yapısında değişiklik yapmayın, yaptırmayın. Binanızın yük taşıyan kolon ve duvarlarına müdahale edilmesine izin vermeyin.”

İçişleri Bakanı Soylu’dan 'İstanbul depremi' açıklaması
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu’dan 'İstanbul depremi' açıklaması

YAŞAM ÜÇGENİ HAYATA BAĞLIYOR

Deprem sırasında atılacak adımlar da hayatta kalma olasılığını artırıyor. Özellikle beyaz eşya gibi ağırlık taşıyabilecek alanlar, enkaz altında kalınması halinde yaşama üçgeni oluşturulmasını sağlıyor. Deprem sırasında yaşam üçgenine sığınabilen vatandaşların büyük oranda hayatta kaldığı ifade ediliyor.

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