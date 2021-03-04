Depreme hazırlıklı olun

Elleri olmayan Vanlı ressamdan Erdoğan portresi

Van'da, doğuştan iki eli de olmayan, fiziksel engelli Vedat Kiyat (33), dirseklerindeki iki parmağı arasına yerleştirdiği kalemle yaptığı portre ve yağlı boya manzara resimleri ile görenleri şaşırtıyor. Kiyat, hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisine destek veren Vali Mehmet Emin Bilmez'in de kara kalem portrelerini yaptı.