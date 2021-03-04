Depreme hazırlıklı olun

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında ülkemizin deprem gerçeğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşları depreme ‘hazır’ olmaları konusunda uyarıyor. En son İzmir’de yaşanan ve 116 insanımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan 6.6 şiddetindeki deprem, yeniden korkuyu iliklerimize kadar hissettirdi. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 33 bin 821 depremin yaşandığına belirten AFAD, 2019 yılına oranla deprem aktivitelerinde yüzde 44’lük artış yaşandığına dikkat çekiyor.
6 SAAT KRİTİK ÖNEMDE
- Deprem sonrası ilk 6 saat kritik önem taşıyor. Bu süreçte uygulanacak doğru davranış şekilleri hayat kurtarıyor. AFAD, deprem için alınabilecek hayati önlemleri şu şekilde sıralıyor: “Binanızın bulunduğu noktanın deprem tehlikesinihttps://tdth.afad.gov.tradresinden öğrenin. Afet ve acil durum çantası hazırlayın. Tüm aile ‘çök, kapan, tutun’ hareketini öğrenin ve uygulayın. Deprem sonrası buluşma yerinizi belirleyin. En yakın acil toplanma alanlarını e-devlet’ten öğrenin. Eşyalarınızı sabitleyin. Binanızın yapısında değişiklik yapmayın, yaptırmayın. Binanızın yük taşıyan kolon ve duvarlarına müdahale edilmesine izin vermeyin.”
YAŞAM ÜÇGENİ HAYATA BAĞLIYOR
Deprem sırasında atılacak adımlar da hayatta kalma olasılığını artırıyor. Özellikle beyaz eşya gibi ağırlık taşıyabilecek alanlar, enkaz altında kalınması halinde yaşama üçgeni oluşturulmasını sağlıyor. Deprem sırasında yaşam üçgenine sığınabilen vatandaşların büyük oranda hayatta kaldığı ifade ediliyor.