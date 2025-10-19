Dergilik: İnatla, şiirle...

Kayıp Kayıt’ın 29. sayısının elime ulaşmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Ben o bir ay içinde hem Zeynep’imi (Altay) evliliğine uğurlayıp hem de dergileri takip ettim. Düğünümüze katılan, katılamayıp iyi dileklerini gönderen dostlar adına gecemizi şereflendiren Hüseyin Akın, İsmail Karakurt ve Hüseyin Cerrahoğlu’na teşekkür ediyor dergiye dönüyorum. Yönetmen Mehmet S. Fidancı şöyle diyor Sunuş’ta: … bu sayımız … şiir ağırlıklı oldu. Sebebi yeni isimleri de aramızda görmek. Fidancı’yı yazımın başlığıyla desteklemek istedim. Şiir ve sebat, şiir ve inat; gerekli… Bu sayıda aralarında Eyüp Erhun Köse, Senem Gökel, Şeyda Kazez ve Burhan Tuz gibi isimlerin olduğu 20 şairden, 25 şiire yer verilmiş. Selçuk Azmanoğlu’nun arka kapaktaki siyah-beyaz fotoğrafını da şiire dahil etmek gerekir. Hüseyin Akın, Aslan Parçası’yla Kayıp’ta. Eren Koçdemir, Ahmet Naim Çıladır’ın kitaplarına girmemiş bir metnini sayfasına taşımış. Kader Dede, âşinası olduğumuz Kara Lastikler’i yazmış. Mehmet Aycı, şiirlerinin yanı sıra Sami Sabit Karaman’ın Damlalar’ını ele almış. Selçuk Azmanoğlu, Usturlâp başlıklı köşesindeki yazılarına bir yenisi eklemiş. Nihat Genç, daha önce yayımlanmış yazısında bize gülümseyerek, “hadi çocuklar, bu sefer yeniden ve sahiden ihtilalcilik oynayalım” diyor. Son sözüm Hatice Nisan’ın dizesi olsun: zorunlu değilmiş büyümek / her şeyi anlamak için ilk diz kesiğinde. Edebiyat, kültür, sanat dergisine, kayipkayitdergi@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.

Değinmeler...

Kapağıyla birlikte 12 sayfa olan ve elle hazırlanan Mercan dergisiyle, 16. Dergi Günleri’nde karşılaştım. Günlerin açılışında okuduğu şiirle dikkat çeken Ömer Halis Uçar kardeşimizin yönetimindeki derginin Ebru ve Metin Uçar’dan oluşan iki kişilik danışma kurulu var. Ekim 2025 (2. sayı) tarihli Mercan’ın kapağını bir çizim ve Gazze’de çocuklar Ölmesin! yazısı/dileği süslüyor. Arka kapakta da Nehirden denize özgür Filistin sloganı ve yine bir çizim yer alıyor. Bu samimi derginin minik Uçar’la birlikte büyümesini, gürleşmesini görmeyi umuyorum. Necip Fazıl üstadın dergiye alınan sözüyle noktalayayım: Üzülme! Bu davanın sahibi Hak’tır. Hak olan davada zafer muhakkaktır.

16. DERGİ GÜNLERİ

Dergiler, 16. Dergi Günleri’nde Rami kütüphanesinde bir kez daha okurlarla buluştu. Etkinlik ismindeki ‘Uluslararası’ kısmını benimseyemedim çünkü bu sınırlayıcı; bence Dergi Günleri ismi daha geniş, daha samimi.

9 Ekim’de başlayıp 12 Ekim’de biten buluşmanın açılışına Mahir Ünal, Murat Mücahit Yentür, Taner Beyoğlu, Metin Uçar, Ali Haydar Ustaosmanoğlu ve Hüseyin Cerrahoğlu gibi alanında öne çıkmış isimler katıldı. Açılışta Mercan dergisi yönetmeni Ömer Halis Uçar kardeşimizin okuduğu şiir görülmeye değerdi. Günler sayesinde Ayşe Ünsal, Cihat Albayrak, Şeyma Subaşı, Mustafa Mete ve İdris Ekinci gibi birçok dergici arkadaş, yazar ve şairle görüştüm. Rami kütüphanesinin heybetli görüntüsü eşliğinde halleşip söyleştik. Sivas’tan Konya’ya, Yozgat’tan Samsun’a hatta Erciş’e kadar memleketin her köşesinden arkadaşlar oradaydı. “Bi’ Dünya Dergi Rami’de” temasıyla tertiplenen ‘sivil’ ve dijital yayınların yanı sıra kurum ve kuruluş dergilerinin de katıldığı etkinliğin dört güne sığdırılması ve katılımın ‘gür’ olmaması üzücü olsa da dergiler bizim her şeyimiz.

Selam olsun!

Şiir yorulmaktır, yenilgidir

Eylül ayının kişisel geçmişimde önemli yeri var. Bu cümleyle yazıya başladım çünkü yıllar öncesinde birbirimize uzun mektuplar yazdığımız dostum İbrahim Yolalan, “piyasalardan kitaplardan şiirden yoruldum hakkı” dizesiyle başlayan Zeval başlıklı bir mektup kaleme alıp Kayıp Kayıt’la adresime postalamış. “omuzlarımız çürüdü ayak izlerinden hakkı. … betonarme milliyetçilik için kaval kemiklerimizi kırdılar hakkı.” tespitini yapıp, “gülün açmasına dair bir neden yok mu hakkı” diye soruyor Yolalan. Gönül isterdi ki şairin içindeki sızıyı kanıma bulaştıran ve beni daha da derine bakmaya mecbur bırakan bu nâmeyi herkesle paylaşayım. Ben mektup dedim bir başkası destan der. Öteki şairin iç muhasebesi tespitini yapar. Bir diğeri, “Yaşadığımız acıları anlatmış” cümlesini sarf eder. “Bir devrin resmini çizmiş” diyenler de olacaktır. Bir köşeye çöküp okudum Zeval’i. Okudum ağladım, ağladım okudum. Derken dumanlanmış gözlerimden iki damla gözyaşı tıp tıp diye, “geceleri ışığı yanan evlerdeki huzuru çok merak ederim hakkı” dizesinin üzerine düşüverdi. İbrahim şiirini yazdı, gönderdi. Kendi ferahlar belki fakat zor sorularıyla beni ‘bana’ hapsetti. “… doyduğum şehir, boğulduğum şehir” oldu. Sağ olasın şair. Mektupların duruyor. Gençlik aşkıyla kanı kaynıyor mukavva hapishanesinde ve nasipse Mustafa Uğur Başer’i yazacağım elbet.

