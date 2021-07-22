Eti böyle saklayın

Uzmanlar uygun koşullarda saklanmayan etlerin sağlık sorunlarına sebep olacağı konusunda uyarıyor. Hemen dolaba konmayacak kurban etlerini en az 5 saat dinlendirmek gerektiğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Yaşar Sevimli, şunları söyledi:

POŞETLERLE TAŞIMAYIN

“Kesim sonrası ette oluşan Rigor Mortis (Ölüm Katılığı/Sertliği) sürecinin tamamlanmasında büyük yarar var. Bunun için etin kesildikten sonra en az 24 saat bekletilmesi gerekir. Ölüm sertliği devam eden etin tüketilmesi sindirimi zorlaştırır. Ayrıca, buzluğa atılacak et ve kıymayı porsiyonlara ayırarak dolaba yerleştirin. Sakatatları ayrı saklamak ise çok daha sağlıklı olur” Eti sağlıklı bir şekilde saklamanın ön şartının önce sağlıklı bir şekilde taşımak olduğunu vurgulayan Sevimli “Kurban kesim işleminin hijyenik bir şekilde tamamlanmasının ardından etin evlere hijyenik ve hızlı bir şekilde taşınması gerekir. Etler, kesim alanından eve poşetle taşınmamalı. Eğer içine koyulduysa uzun süre poşette tutulmamalı. Geri dönüşüm plastiklerinden üretilen poşetlerde ise risk daha fazladır. Etin taşınması için kâğıt ambalajlar kullanılmalı” şeklinde konuştu.

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Gastronomi Uzmanı Yaşar Sevimli, sucuk, pastırma, kavurma gibi et ürünleri elde edilmesiyle kurban etinin daha uzun süre muhafaza edilebileceğine dikkat çekti.

HAVA ALACAK ŞEKİLDE SERİN

Kurban etinin uygun şartlarda eve getirildikten sonra en az 5 saat serin ve temiz bir ortamda dinlendirilmesi gerektiğini anlatan Sevimli, “Etler her tarafı hava alacak şekilde yayılmış şekilde tepsilerde bekletilmeli. Gerekirse belli aralıklarla alt üst edilmeli. Böylece etin sıcaklığı düşürülür. Bakteri faaliyetleri yavaşlatılır. Kurban etini dinlendirmeden buzluğa koymak hızlı bozulmaya neden olur. İlk sıcaklığı düşmeden buzdolabına koyulan etin yüzeyi kurur ama içi sıcak kalmaya devam eder. Böylece ette bakteriler ürer ve koku meydana gelir” diye konuştu.

6 AY SAKLANABİLİYOR

Hiçbir işlem görmeyen kurban etinin normal mevsim koşullarında +4 °C’de (buzdolabında) üç-dört gün muhafaza edilebildiğinin altını çizen Sevimli, “Kurban eti buzlukta ise -18 °C’de ortalama altı ay bekletilebilir. Kıyma haline getirilip -18 °C’de 1-3 ay saklanabilir. Kurban etinin en az beş saat serin ve güneş almayan ortamda dinlendirilip 24 saat buzdolabında (+4 °C) bekletildikten sona dondurucuya (-18 °C) alınması öneriliyor. Buzu çözdürülen et tekrar dondurulamayacağı için porsiyonluk paketlere ayrılmalı” ifadelerini kullandı.

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