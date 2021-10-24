​Güçlü bilek için 4 egzersiz

Antrenmanlarda performansı yukarıya çekmenin en önemli yolu güçlü bileklerden geçiyor. Spor Eğitmeni Doğu Berkan Gündüz, güçlü bileklere sahip olmak için 4 egzersiz önerdi.
Dörtlü ön kol esnetme
- Parmaklar dizleri gösterecek, eller omuzların altında olacak şekilde yerde dört ayak üzerinde durulur. Avuçlar ve topuklar yerde tutulurken, yavaşça topukların üzerine oturulur. Bu 3 set tekrar edilir.
Ters tutuşlu esnetme
Dört ayak üzerinde harekete başlanır. Ellerin avuç içleri yukarı bakacak şekilde parmaklar içe dönük, dirsekler hafifçe bükülü şekilde yere koyulur. Dirsekler yavaşça düzeltilir. Kolların üst kısmında bir gerginlik hissedildiğinde, durulur ve 15 saniye tutulur. Bu hareket de 3 set halinde tekrar edilir.
Parmak esnetme
- Ayakta durulur, kollar omuz hizasında, zemine paralel ve avuç içi aşağı bakacak şekilde düz bir şekilde uzatılır. Önce sıkı bir yumruk yapılır, daha sonra parmaklar genişçe açılır. Bu iki hareket arasında sürekli ve hızlı bir şekilde geçiş yapılır. 25 tekrardan oluşan 2 set yapılabilir.
Bilek esnetme
Ayakta durulur. Kollar omuz hizasında, zemine paralel, düz bir şekilde uzatılır ve parmaklar bitişik olacak şekilde harekete başlanır. Bilekleri uzatarak parmaklar mümkün olduğunca yukarı kaldırılır, ardından parmakları mümkün olduğunca aşağı çekerek bilekler aşağı doğru esnetilir. 25 tekrardan oluşan hareket 2 set yapılır.