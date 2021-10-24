​Güçlü kemikler sağlıklı yarınlar

Dünya Osteoporoz Farkındalık Ayı kapsamında kemik sağlığına dikkat çeken Eczacı Ayşen Dincer, “Kemik yaşayan ve güçlendirilebilen bir doku. Kemik yapımının en çok arttığı dönem ergenlik, en hızlı yıkıldığı dönem ise kadınlarda gebelik, emzirme ve menopoz dönemi; erkeklerde ise çoğunlukla ileri yaşlar. Üstelik osteoporoz bazen kendini belli bile etmez, yaygın ağrı yapmaz, bu nedenle “sessiz hırsız” olarak da bilinir. Hatta omurga kırıkları tesadüfen çekilen filmlerde de görülebilir. Bunun için osteoporozu ortaya çıkmadan önlemek için her yaşta kemik sağlığını korumak gerekiyor” diye konuştu.