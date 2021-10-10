Kalbi bir kuş gibi çırpınıyorsa: Ritmi mutlaka kontrol ettirin

Akdeniz, detayları Yeni Şafak için yazdı.

SEBEBİ İZAH EDİLEMİYORSA...

Kalp hiçbir sorun olmadığı halde kansızlık, yüksek ateş, troid bezinin fazla çalışması veya panik bozukluk gibi durumlarda hızlı atabilir. Çocuklarda kalbe ait ritim problemlerinin en sık semptomu da çarpıntı olduğundan, çarpıntı şikayeti olan çocukta hızlı kalp atımının nedeni kolayca izah edilemiyorsa mutlaka pediatrik kardiyoloji uzmanı tarafından görülmesi gerekir.

BİR KUŞ ÇIRPINIŞI

Hastanın yaş ve ritim bozukluğu türüne göre şikayetler değişebilir.Bazı hastalarda ani bayılma hatta ölüm yaşanabilir. Bebek ve küçük çocuklarda yavaş ve hızlı aritmilerde benzer bulgular olabilir. Bebekler emerken çabuk yorulma, halsizlik, hızlı ve sık nefes alma, başında aşırı terleme gibi bulgular olabilir. Taşiaritmilerde ise normal dönemde hiçbir şikayet oluşmazken, atak sırasında çocuğun kalbine elini koyan anne, kalbinin sayamayacağı kadar hızlı attığını, sanki göğsünde bir kuşun çırpındığını ifade eder.

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Prof. Dr. Celal Akdeniz

GERİ KALIYORSA...

Çocuklarda yavaş ritim bozuklukları (bradiaritmiler), en sık çok çabuk yorulma ve yaşıtlarına göre fiziksel efor gerektiren oyunlarda geri kalma şeklinde kendini gösterir. Taşiaritmiler ise tipik olarak çarpıntı şeklinde oluşur. En sık taşiaritmi tipi olan SVT’ler, aniden başlayıp, aniden duran çarpıntı atağı şeklinde olabilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kalpte ritim bozukluğu çarpıntıya neden olan fazla ileti yolunun veya odağın yok edilmesiyle tedavi ediliyor. Bu işlem dondurmak (Cryoablasyon) veya ısıtarak yakma (RF ablasyon) şeklinde yapılıyor. Çocuklarda yapılan ablasyonda kalbin ana ileti yolları (zarar görürse kalp pili takmak gerekir), kalbi besleyen koroner arterler (zarar görürse kalp krizi veya kalbin beslenmesinde bozulma), diaframı uyaran frenik sinir (solunum kası felci) gibi riskli bölgelere yakın yerlerden gelen ritim bozukluklarında, yakma (RF) kateteri kullanılmamalı. Yakma işleminde kalıcı etki oluşabilir.

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RADYASYONSUZ İŞLEM MÜMKÜN

Doğru yere ablasyon için hala röntgen cihazına benzeyen floroskopi cihazı kullanılıyor. Ortalama 2 saat süren ablasyon işlemi sırasında çocuklar 20-40 dakika X ışınına maruz kalıyor. Bu yüzlerce defa akciğer filmi gibi çekilmesi anlamına geliyor. Merkezimizde çocukların X ışınına maruz kalmasını engellemek için 3 boyutlu haritalama sistemi kullanılıyor. Navigasyon’a benzeyen bu sistemle kalbin iç yüzeyinin haritası çıkarılarak, net görüntü sağlanıyor.

HAYAT Kalbinizle dost olmanın yolları