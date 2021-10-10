Hayat Kalbi bir kuş gibi çırpınıyorsa Ritmi mutlaka kontrol ettirin
GENEL SAĞLIK

Kalbi bir kuş gibi çırpınıyorsa: Ritmi mutlaka kontrol ettirin

Vücudun metabolik ihtiyacına göre hızlanan veya yavaşlayan kalbimizin, ihtiyacı dışında çok yavaş veya hızlı atması ritim bozukluğu (aritmi) olarak adlandırılıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Celal Akdeniz, çarpıntının çocuk kardiyoloji polikliniklerine en sık başvuru nedenlerinden biri olduğunu belirterek, “En sık tedavi ihtiyacı Supraventriküler Taşikardi (SVT) vakalarında oluyor. 5 yaş altı çocuklarda ilaç tedavisi, 5 yaş sonrası için ise ablasyon tedavisi uygulanıyor” dedi.

Abone Ol Google News
Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Kalbi bir kuş gibi çırpınıyorsa: Ritmi mutlaka kontrol ettirin
Arşiv

Akdeniz, detayları Yeni Şafak için yazdı.

SEBEBİ İZAH EDİLEMİYORSA...

Kalp hiçbir sorun olmadığı halde kansızlık, yüksek ateş, troid bezinin fazla çalışması veya panik bozukluk gibi durumlarda hızlı atabilir. Çocuklarda kalbe ait ritim problemlerinin en sık semptomu da çarpıntı olduğundan, çarpıntı şikayeti olan çocukta hızlı kalp atımının nedeni kolayca izah edilemiyorsa mutlaka pediatrik kardiyoloji uzmanı tarafından görülmesi gerekir.

BİR KUŞ ÇIRPINIŞI

Hastanın yaş ve ritim bozukluğu türüne göre şikayetler değişebilir.Bazı hastalarda ani bayılma hatta ölüm yaşanabilir. Bebek ve küçük çocuklarda yavaş ve hızlı aritmilerde benzer bulgular olabilir. Bebekler emerken çabuk yorulma, halsizlik, hızlı ve sık nefes alma, başında aşırı terleme gibi bulgular olabilir. Taşiaritmilerde ise normal dönemde hiçbir şikayet oluşmazken, atak sırasında çocuğun kalbine elini koyan anne, kalbinin sayamayacağı kadar hızlı attığını, sanki göğsünde bir kuşun çırpındığını ifade eder.

Prof. Dr. Celal Akdeniz
Prof. Dr. Celal Akdeniz

GERİ KALIYORSA...

Çocuklarda yavaş ritim bozuklukları (bradiaritmiler), en sık çok çabuk yorulma ve yaşıtlarına göre fiziksel efor gerektiren oyunlarda geri kalma şeklinde kendini gösterir. Taşiaritmiler ise tipik olarak çarpıntı şeklinde oluşur. En sık taşiaritmi tipi olan SVT’ler, aniden başlayıp, aniden duran çarpıntı atağı şeklinde olabilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kalpte ritim bozukluğu çarpıntıya neden olan fazla ileti yolunun veya odağın yok edilmesiyle tedavi ediliyor. Bu işlem dondurmak (Cryoablasyon) veya ısıtarak yakma (RF ablasyon) şeklinde yapılıyor. Çocuklarda yapılan ablasyonda kalbin ana ileti yolları (zarar görürse kalp pili takmak gerekir), kalbi besleyen koroner arterler (zarar görürse kalp krizi veya kalbin beslenmesinde bozulma), diaframı uyaran frenik sinir (solunum kası felci) gibi riskli bölgelere yakın yerlerden gelen ritim bozukluklarında, yakma (RF) kateteri kullanılmamalı. Yakma işleminde kalıcı etki oluşabilir.

RADYASYONSUZ İŞLEM MÜMKÜN

Doğru yere ablasyon için hala röntgen cihazına benzeyen floroskopi cihazı kullanılıyor. Ortalama 2 saat süren ablasyon işlemi sırasında çocuklar 20-40 dakika X ışınına maruz kalıyor. Bu yüzlerce defa akciğer filmi gibi çekilmesi anlamına geliyor. Merkezimizde çocukların X ışınına maruz kalmasını engellemek için 3 boyutlu haritalama sistemi kullanılıyor. Navigasyon’a benzeyen bu sistemle kalbin iç yüzeyinin haritası çıkarılarak, net görüntü sağlanıyor.

Kalbinizle dost olmanın yolları
HAYAT
Kalbinizle dost olmanın yolları

Spor öncesi doğru beslen
HAYAT
Spor öncesi doğru beslen
İzmirde feci kaza

İzmir'de feci kaza

Minik Eymen'in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Savaş sahnelerini aratmayan kareler

Savaş sahnelerini aratmayan kareler

Türkiye ve Azerbaycan'dan Nahçıvan'da ortak tatbikat.
Günler sürecek

Günler sürecek

​Göçerler zorlu dönüş yolculuğuna başladı.
Düğünü de onlar yapmış

Düğünü de onlar yapmış

CHP'lilerin önce düğüne sonra baskına gittiği ortaya çıktı.
CHP’ye rağmen yatırımcı geliyor

CHP’ye rağmen yatırımcı geliyor

Erdoğan ​uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye güvendiğini söyledi.
Türkiye dünyaya açılan kapımız

Türkiye dünyaya açılan kapımız

​Libya Ulaştırma Bakanı eş-Şehubi, Yeni Şafak'a konuştu.
Türkiye Akdeniz’de yeni kart açtı

Türkiye Akdeniz’de yeni kart açtı

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a karşı mesaj.
Erdoğan’ın hayali Economist’in kâbusu

Erdoğan’ın hayali Economist’in kâbusu

​Kanal İstanbul projesini baltalamaya yönelik skandal haber.
Her şey Mavi Vatan için!

Her şey Mavi Vatan için!

​Yunanistan'ın şımarık tutumuna karşı yeni sistem.
Yeni hastalıklar çıkacak

Yeni hastalıklar çıkacak

​TBMM komisyon raporunda çarpıcı detaylar.
Kiraya bin lira eşya zammı

Kiraya bin lira eşya zammı

Ev sahipleri, daha yüksek ücretler için harekete geçti.

​Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu yurt meselesinde bir kez daha gördük.

9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.