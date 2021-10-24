​Kas yırtığı hekimsiz iyileşmez

Kas dokusunun zorlayıcı aktiviteler sonucu yırtılabileceğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Serdar Alfidan, “Kas yırtılması kendi kendine iyileşmez. Aksine yırtılan kas zorlandıkça tedavi zorlaşır. Kas yırtığı fark edildiği anda cerrahi dışı işlemler ile tedavi planlanabilir. Ancak ihmal edilirse, cerrahi müdahale gerekir” dedi.
- Alfidan, "Erken teşhislerde PRP, ilaç ve iğne tedavisiyle ağrılar giderilebilir. Bu nedenle ağrı hissedilir hissedilmez bir uzmana başvurulmalı” diye konuştu.