Kız çocukları artık astronot olmak istiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Altındağ Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen, Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Etkinliği ve Altındağ Alev Alatlı Bilim Merkezi'nin açılış programına katıldı. Erdoğan, "Bugün gururla ifade ediyorum ki kız çocuklarımız 'büyüyünce ne olacaksın' sorusuna mucit, astronot, uçak tasarımcısı, yazılım mühendisi cevaplarını verdiği bir Türkiye var" dedi.