Kız çocukları artık astronot olmak istiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Altındağ Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen, Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Etkinliği ve Altındağ Alev Alatlı Bilim Merkezi'nin açılış programına katıldı. Erdoğan, "Bugün gururla ifade ediyorum ki kız çocuklarımız 'büyüyünce ne olacaksın' sorusuna mucit, astronot, uçak tasarımcısı, yazılım mühendisi cevaplarını verdiği bir Türkiye var" dedi.
Erdoğan, bütün çabalarının yeni Alev Alatlı’lar yetiştirebilmek için olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Karadeliğin ilk fotoğrafını çeken, pilsiz çalışan kalp pili üreten, kansere alternatif tedavi yöntemleri geliştiren Türk bilim kadınları, tüm dünyaya ilham olmaktadır. Türkiye Yüzyılı'nda, Mevlana'nın pergel benzetmesindeki gibi genç kızlarımızın bir ayağı Türkiye'ye sabit diğer ayağı ise sınır çizilmemiş ufuklara seyahat eden mütefekkirler olmalarını diliyorum."