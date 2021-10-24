​Kök hücreyle yenilenin

Kök hücre tedavisinin dermatolojik hastalıklarda öne çıktığını belirten Dermatoloji Uzmanı Kevser Uzunçakmak, Kelebek hastalığından, sedefe, vitiligodan saç dökülmesine kadar pek çok deri hastalığının bu yöntemle tedavi edildiğini söyledi. Uzunçakmak, yağ dokusundan elde edilen kök hücrelerin deride antioksidan etkisi oluşturduğunu belirterek, bu hücrelerin yara iyileştirici, cildi gençleştirici etkiye sahip olduğunu aktardı.
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