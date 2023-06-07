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Külliye'de dua edilmesinden rahatsız oldular: Laikliğe hançer saplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreninde dua edilmesi CHP medyasında rahatsızlığa sebep oldu. Cumhuriyet gazetesi, duayı “laikliğe hançer” olarak eleştirdi.

20:14 . 7/06/2023 Çarşamba
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Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Göreve Başlama Törenine katıldı. Törende, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua okudu.

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Göreve Başlama Törenine katıldı. Törende, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua okudu.

Türkiye’deki her dini gelişmeyi “laiklik” argümanıyla boğmaya çalışan CHP medyası yine aynı hamam aynı tas... Genel başkan değişikliği kavgalarına tutuşulan parti ve medyasında bu gündemde dahi İslam’a çatma fırsatı oluşturuldu. CHP destekçisi Cumhuriyet gazetesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dua edilmesini hazmedemedi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve başlama merasiminde gayrimüslim katılımcıların dahi el açarak “amin” dediği duayı eleştirdi. Kalkandelen, dua edilmesine tepki göstermeyen CHP yönetimine de çattı.

"LAİKLİĞE BİR HANÇER DAHA SAPLANDI"

Kalkandelen, bugünkü Cumhuriyet gazetesinde yer alan “Eski hamam eski tas” başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

  • Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Diyanet işleri başkanının dualarıyla göreve başlama töreni düzenlerken laikliğe bir hançer daha saplandı. Dünyanın gözleri önünde İsmailağa ve Nurcuların önde gelen isimleri, Erdoğan’ın davetlisi olarak törende yer aldı.
  • CHP yönetimi tepki gösterdi mi? “Tarikatlar ve cemaatler, 1925’te çıkarılan 677 sayılı Devrim Kanunu ile kapatıldı; bu yapılan yasayı ihlaldir, anayasaya aykırıdır” dedi mi? Demedi! Kendi milletvekilleri TV’lerde “677 sayılı kanun kadük oldu” dediğinde de susmuştu; susmaya devam ediyor!




#Cumhuriyet Gazetesi
#Dua
#Recep Tayyip Erdoğan
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