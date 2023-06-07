Külliye'de dua edilmesinden rahatsız oldular: Laikliğe hançer saplandı

CHP yönetimi tepki gösterdi mi? “Tarikatlar ve cemaatler, 1925’te çıkarılan 677 sayılı Devrim Kanunu ile kapatıldı; bu yapılan yasayı ihlaldir, anayasaya aykırıdır” dedi mi? Demedi! Kendi milletvekilleri TV’lerde “677 sayılı kanun kadük oldu” dediğinde de susmuştu; susmaya devam ediyor!