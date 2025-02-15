Kur’an Tefsirinde Yeni Bir Ufuk: Rumuzu’l Kur’an Külliyatı

Kur’an’ın derinliklerine inen ve onu anlamaya yönelik yeni bir metodoloji sunan Rumuzu’l Kur’an Külliyatı, Molla Muhammed Doğan tarafından kaleme alınan önemli bir tefsir çalışması olarak dikkat çekiyor. Bu külliyat, Rahman ve Yasin Sureleri’nin detaylı tefsirleriyle birlikte, Risale-i Nur’da eksik kalan Dokuzuncu Şua’nın Dokuz Ali Makamı’nı tamamlamayı amaçlayan derinlemesine bir çalışmayı içeriyor. Kur’an’ın yalnızca lafızdan ibaret olmadığını, ihtiva ettiği derin manaların farklı üsluplarla anlaşılabileceğini gösteren bu eser, tefsir literatürüne önemli katkılar sunuyor.





RAHMAN SURESİNE BAKIŞ

Rahman Suresi, Kur’an’da Allah’ın rahmetini, nimetlerini ve adaletini en açık şekilde anlatan surelerden biri olarak öne çıkıyor. Rumuzu’l Kur’an Külliyatı’nda, bu sure bütüncül bir bakış açısıyla ele alınarak, “Rahman” isminin surenin tamamına yayıldığı ve her ayetin bu isimle doğrudan ilişkili olduğu ifade ediliyor. Bu eserde, geleneksel tefsir anlayışlarının aksine, Rahman Suresi’nde tekrar edilen ayetlerin her birinin ayrı bir mana ihtiva ettiği açıklanıyor.

Rumuzu’l Kur’an Külliyatı’nda Rahman Suresi, ayetler arasındaki bağlantıları detaylandıran ve Kur’an’ın iç yapısına dair yeni bir model sunan bir çalışma olarak öne çıkıyor.





KUR’AN’IN KALBİ: YASİN SURESİ

Kur’an’ın “kalbi” olarak anılan Yasin Suresi ise özellikle diriliş, peygamberlik ve ahiret inancı üzerine güçlü deliller içeren bir sure olarak öne çıkıyor. Rumuzu’l Kur’an Külliyatı’nda, bu sure geleneksel tefsir anlayışlarının ötesine geçilerek, günümüzde artan ahiret inkârcılığına karşı Kur’an’ın sunduğu en sağlam deliller çerçevesinde yorumlanıyor. Ayrıca Yasin Suresi’nde peygamberlerin tebliğ misyonu ve Kur’an’ın hakikatleri ile olan ilişkisi üzerinde de duruluyor. Surede anlatılan kıssaların, sadece tarihsel olaylar olmadığını, aynı zamanda evrensel mesajlar taşıdığı vurgulanıyor. Bu tefsirde, Yasin Suresi sadece ahirete dair bir bildiri olarak değil, insanın dünya hayatındaki misyonunu belirleyen ilahi bir rehber olarak ele alınıyor. Bu eser, özellikle Rum Suresi’nin 17-27. ayetlerini bürhanî ve i’cazî bir yöntemle açıklıyor.





BU TEFSİRİN ÖNEMI

Molla Muhammed Doğan, bu eserin yalnızca bir ilmi çalışma olmadığını, aynı zamanda modern dünyada Kur’an’a yönelik yanlış yorumlara karşı bir savunma niteliği taşıdığını belirtiyor. Eserin, iman-küfür mücadelesinde bir kalkan vazifesi gördüğü vurgulanıyor. Rumuzu’l Kur’an Külliyatı, Bediüzzaman’ın “Kur’an baştan sona kelime kelime tefsir edilecektir” müjdesine de bir cevap niteliği taşıyor. Bu eser, Kur’an’ın sadece yüzeysel okunacak bir kitap olmadığını, her bir ayetinin derin hikmetler içerdiğini gösteren yeni bir tefsir metodolojisi sunuyor. Rahman ve Yasin Sureleri’nin detaylı tefsirleriyle, haşr-i cismani üzerine inşa edilen Dokuzuncu Şua’nın Dokuz Ali Makamı, külliyatın temel taşlarını oluşturuyor. Kur’an’ın lafız ve mana açısından nasıl bir mucize olduğunu anlatan bu eser, geleneksel tefsir metotlarını aşarak yeni bir bakış açısı getiriyor. Bu külliyat, hem ilim ehli hem de Kur’an’ın derin manalarını anlamaya çalışan herkes için önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor.



