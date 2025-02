Kur’an Tefsirinde Yeni Bir Ufuk: Rumuzu’l Kur’an Külliyatı

Rahman Suresi, Kur’an’da Allah’ın rahmetini, nimetlerini ve adaletini en açık şekilde anlatan surelerden biri olarak öne çıkıyor. Rumuzu’l Kur’an Külliyatı’nda, bu sure bütüncül bir bakış açısıyla ele alınarak, “Rahman” isminin surenin tamamına yayıldığı ve her ayetin bu isimle doğrudan ilişkili olduğu ifade ediliyor. Bu eserde, geleneksel tefsir anlayışlarının aksine, Rahman Suresi’nde tekrar edilen ayetlerin her birinin ayrı bir mana ihtiva ettiği açıklanıyor.