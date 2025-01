Hikâyelerimizi ülkemizde tamamlayacağız

İnsanlığın her tabii duygusuna, olgusuna değinen edebiyatın, söz konusu savaş ve göç olduğunda kayıtsız kalması beklenebilir mi? İlham, ‘acı’ da olsa yazarın kalemine yön verir. Resmi olarak 15 Mart 2011’de başlayan Suriye savaşı, 8 Aralık 2024’te Esed Rejimi’nin düşmesiyle sona erdi. Suriyeli yazarlar, on üç yıllık süreçte ait oldukları topraklardan çok uzaklara uçmak zorunda kalsalar da kalemleri onları hayata bağladı. Savaşı, göçü ve adaleti edebiyatla sorguladılar. Yeni hikâyelerini komşu topraklarda anlattılar. Bir toplumun edebiyat alanındaki eserleri, o toplumun fikirsel ve düşsel dünyasını, yaşam tarzlarını ve değer yargılarını muhteva eder. Dolayısıyla edebiyat alanında okuma ve inceleme yapmak aynı zamanda o toplumu ya da ferdi yakinen tanıma fırsatı bulmak demektir. Bu yüzden istedik ki bu ay Yeni Şafak Kitap ekinde sözü Suriyeli yazarlara bırakalım. Savaşın, göçün ve nihayetinde zaferin onların kalemine nasıl yön verdiğini, Türkiye’de geçen yazma serüvenlerini onlardan dinleyelim. Yaser Atraş, Hael Helmi Srour, Rula Salam, İbrahim Köku, Muhammed Firas Mansur, Abir Muhammed Al-Nahhas, Mustafa Taceddin el-Musa, Ömer Ahmed Şahrur, Obada Muhammed Osman ve Haydar Huri sorularımızı yanıtlayarak dosyamıza katkı sağlayan isimler oldular. Biz de onlara “Bir yazar olarak, savaş ve göç temalarını eserlerinizde nasıl ele aldınız?”, “Türkiye’de yaşamak yazarlık yeteneğinize neler kattı?” ve “Suriye’de rejimin düşmesiyle yeni bir dönem başlıyor. Bu durum sizin için ne ifade ediyor?” sorularını yönelttik.

Çocuk yaşta, annesinin kucağından koparılmış ve davasının tüm ayrıntılarını zorla, istemeden kaybetmiş biri olarak vatanımdan sürüldüğümde, savaşın bedeli benim için çok ağır ve pahalıydı. Çünkü ben, ilerici düşünceden nefret eden ve her türlü düşünce ve ifade özgürlüğünü reddeden bir diktatörlük rejimine karşı muhalif bir yazardım. Bu nedenle asla sessiz kalmadım. Elinde silah taşıyan bir savaşçı gibi kalemimle kahramanlık destanlarını satırlar ve dipnotlar arasında yazdım. Savaş, benim için her şeyi ifade ediyordu; çünkü yazarın bir savaşçı ancak aynı zamanda bir âşık olduğuna inanıyorum. Toprağa, vatana ve sevgiliye âşık bir savaşçı. Bu yüzden 2018 yılında Savaş Zamanında Âşık adlı ilk şiir kitabımı yayımladım. Bu eserim, Türkiye’deki Uluslararası Sanatçılar ve Aktivistler Birliği tarafından bana bir onur olarak takdim edildi. Ayrıca, Arap, yerel ve uluslararası en önemli gazetelerde yazdığım makaleler, savaş zamanı bir savaşçı, göç zamanı ise fikirlerimiz ve inançlarımızla kelime ve bilgi düşmanlarına karşı güçlü edebiyatçılar olma arasındaki ilişkiyi açıklayan birer mermi gibi oldu.

Rejim düşerken, zalim Beşşar Esed ve ailesi kaçarken, bizim için vatanımıza geri dönme ve 2011’den beri başlattığımızı sürdürme zamanı geldi. 2011’de kelime ve yazıyla direniyorduk, kimse silah taşımıyordu ancak Esad rejimi kelimelere tanklar ve orduyla karşılık veriyordu. Ardından Suriye’ye Hizbullah ve İran milislerini getirdi, ailemizi ve akrabalarımızı öldürdüler. Artık onlarla savaşmak ve ailemizi, vatanımızı savunmak için silah taşımalıyız. Şimdi, o paralı askerlerin hepsi gitmişken ve Suriye özgür bir ülke haline gelmişken, geri dönme sorumluluğumuz var. Vatanımızı inşa etmeli, eski haline getirmeli ve bilinç inşasına, özgür kelimeye katkıda bulunmalıyız. Sednaya Hapishanesi’ni tarihe yazacağım, kampları ve çocukları yazacağım… Türkiye’deki hayatımızı, Türk arkadaşlarımızı ve komşularımızı, güzel Türk deneyimini anlatan romanlar yazacağım. Suriye’yi inşa etmek; taşları, kelimeleri ve insanı yeniden inşa etmekle olacak. Bu konuda hep birlikte çalışacağız. Başlangıçta yaşam zor olacak çünkü rejim ülkenin altyapısını yok etti. Ancak buna rağmen, geri döneceğiz ve her koşulda yaşamaya, çalışmaya ve inşa etmeye devam edeceğiz. Türkiye’deki yolculuğumuz, öğrenmek ve kendimizi inşa etmek için bir fırsattı. Şu anda yazmakta olduğum bir romanım var, bunu Suriye’de tamamlayacağım. Bir de yeni bir dizim var, bir süre önce yazdım. Ancak şimdi yeni bir son yazacağım, zaferi anlatacağım. Ve inşallah hayatımın son anına kadar yazmaya devam edeceğim. Yeni Şafak’a teşekkürler, İstanbul’a teşekkürler, Türkiye’ye ve halkına teşekkürler… Geçtiğimiz her sokağa teşekkürler, her camide namaz kıldığımız için teşekkürler. Suriye için dua eden her imama teşekkürler, bize gülümseyen ve selam veren her Türk’e teşekkürler, yapmayanlara da teşekkürler… Sizleri Suriye’de misafir olarak bekliyoruz. Siz bizim ailemizsiniz. İnşallah en iyi durumda görüşeceğiz.