Necati Mert’e veda

Necati Mert, öğretmenlik mesleğini uzun süre ifa edemese de hocalık vasfını hiç kaybetmedi. Kendisiyle irtibatlı olan, dükkâna sıklıkla uğrayan genç kuşak ona hep “Hocam” diye hitap etti. Gelişim Kitabevi’ne kimler olduğunu sonradan öğrendiğim, kimi üniversiteden kimi edebiyat çevresinden kimi siyasetten pek çok isim geliyor, sohbet uzadıkça uzuyordu. Necati Hoca’nın ahbabından Komünist Şaban geldiğinde ise mutlaka bir tartışma çıkıyor, kimse kimseyi kırmazken benim şehre ya da öykülere dair sorduğum sorular kayboluyordu. Necati Mert, arkadaşlarıyla düzenli aralıklarla okuma toplantıları yapıyordu. Biz de katılma istediğimizi söylediğimizde gülerek “Bizim toplantılarda kitaptan başka her şey konuşulur” dedi ama teklifimizi geri çevirmedi. Her kesimden okurun katıldığı bu toplantılar oldukça ilginç ve keyifliydi. Bu suretle şehrin kültür atmosferinin canlı kalmasında Hoca’nın büyük emeği vardı. Özellikle İbrahim Aktürk’ün Büyükşehir Kültür Daire Başkanlığını sürdürdüğü dönemde, pek çok etkinliğe katkı sağladı. Tiyatroya ayrı bir merakı olan Necati Mert, şehre gelen oyunları ilgiyle takip etti, Büyükşehir Akademi’de öykü okuma dersleri verdi, çeşitli programlarda konuşmacı olarak yer aldı. Siyasi görüşü itibariyle yönetimle ters düşse de hiçbir zaman ideolojik körlüğe hapsolmadı.

Yaklaşık on beş yıl boyunca Necati Hoca’yla irtibatımız zaman zaman aralansa da hiç kopmadı. Nişanımızda Yılmaz Hoca’mla birlikte yüzüklerimizi taktı, hayatımdaki her türlü gelişmeyi Necla ablayla beraber ilgi ve samimiyetle takip etti. Gelişim Kitabevi’nin kapanması ondaki bazı kopuşların başlangıcı oldu. Hastalığı onu zorlamaya başladı ama okumak ve yazmaktan hiç uzaklaşmadı. Necla ablanın hızla gelişen alzheimer hastalığı ayrı kalmalarına neden oldu. Hayat onun için artık çok daha zordu. Çünkü Necati Hoca’nın her hatırasında ve pek çok yazısında eşinin izi vardı. Necla abla 2023’te vefat etti. Evde bakıcıyla yaşayan Necati Hoca’yı her ziyaret ettiğimde durumunu gerçekçi şekilde kabulleniyor, diğer taraftansa yine oldukça gerçekçi şekilde “Necla hep yanımda. Yaşadıklarımı ve yazdıklarımı sanki hâlâ onunla tartışıyorum” diyordu. Sağlığı, maddi koşulları, yalnızlığı son günlerinde onu zorlasa da durumunu hiçbir zaman ajite etmedi. Öykülerindeki gerçekçi tavrı onun yaşam tarzına dönüşmüştü.