Sezai Karakoç’a dair son dikkatler

“Sağ elinin serçe parmağı titrese neden titrediğini tahmin edecek yakınlıktaydım” derecesinde Sezai Karakoç’u tanıyan Ömer Erdem, bu yakınlıkta Karakoç’la ilgili biriktirdiklerini Günler Çözüldükçe’de bir araya getirdi. Hatıra ile deneme arasına konumlanabilecek bu yazılarda Ömer Erdem, yaşayan bir Sezai Karakoç portresi ortaya koyuyor. 17 yaşında şairle tanışan ve kendi ifadesiyle “ilk gençliğinin altı yılını günü gününe, saati saatine, her mevsim, bayramda seyranda” Sezai Karakoç ile geçiren Ömer Erdem, Karakoç’la ilgili duygularını, düşüncelerini ve tanıklıklarını şairane bir dille işliyor; Karakoç’un özelde kendi üzerinde, genelde ise Türk düşüncesi ve şiiri üzerine etkilerini değerlendiriyor. Kitabın amacını ise “açıktan ve açıkça Sezai Karakoç’u Türk şiirinin yaratıcı bağlamı içinde ve modernizmin imkânlarını kullanarak, yüceltme ve hüküm verme amacı taşımadan insan oluşumuzun ve bir hayatın içinden safça geçişimizin içinden görmektir” ifadeleriyle bildiriyor. İlk gençlik arayışları içerisindeyken Sezai Karakoç’la memurluktan istifa edip tüm dikkatini ve emeğini Diriliş ufkuna ve estetiğine hasrettiği günlerde tanışan Ömer Erdem, eserini biyografik ayrıntılara boğmadan, ikili ilişkilerini ve kendi gözlemlerini esas alarak samimi bir anlatımla kurguluyor; onca imkânsızlık içerisinde Sezai Karakoç’un bir davayı nasıl beslediğini gözler önüne seriyor. İslam dünyasının çatışmalarıyla penceresinin önünde aç kalan kuşlara aynı ölçüde hassasiyet gösterebilen büyük şairin ahlak ve karakterini nasıl muhafaza ettiğini çarpıcı örneklerle gösteriyor. Karakoç’un eserlerini çoğunlukla kahvehanelerde yazması, büyük parasal sıkıntılar içerisinde olmasına rağmen “yarına atacak kadar” olduğu takdirde bunu hiçbir zaman dert etmemesi, taşra kökenli olsa da her zaman şehirli kalması, tevazu ve kibirden arınmış karakterinin her türlü konformizmi reddedişi, tüm düşüncesini ve estetik algısını kuşatan Diriliş düşüncesini nasıl hayata geçirdiği Günler Çözüldükçe’de işlenen meselelerden bazıları. Ayrıca Karakoç’un şiirlerine şairane bir duyarlılıkla yaklaşan Ömer Erdem, onun imge dünyasının özgün biçimde çözümlenmesine de imkân sağlıyor.