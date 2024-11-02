Renkli pulların gizemli dünyasına yolculuk

Pulların, biz insanlara göre oldukça değişik özellikleri vardır Ülkü Tamer'e göre. Bu özelliklerin başında hiç büyümüyor olmaları gelir. Boylarına bakarak yeni doğmuş bir pulu elli yaşında bir puldan ayırmak imkansızdır. Bir pul doğduğu zaman ne kadar büyükse gençliğinde de yaşlılığında da o kadar büyüktür. İnsanların babaları erkek, anneleri de kadın olur. Ülkü Tamer, “Pulların babaları ressam, anneleri baskı makinesidir” benzetmesi yapar. Öyle ki pulların değişik başka özellikleri de vardır. İnsanlar iki, üç, dört bilemediniz on dört kardeş olurlar. Pulların ise binlerce kardeşi bulunur. Üstelik bu kardeşlerin hepsi de birbirine benzer. Bir ortak özelliği ise şöyle anlatır: Pullar da insanlar gibi çeşitli uluslara ayrılırlar. Türk pulu, Çin pulu, İngiliz pulu, İspanyol pulu gibi... Kimi pullar, pul defterlerine yerleştirilir, yeni arkadaşlar edinirler orada. Genellikle kendi uluslarından pullarla birlikte otururlar. Zaman zaman defterlere taşınırlar. Onlar çok uzun ömürlü olur. Titizlikle korunurlar çünkü. Soğuktan, sıcaktan, saklanırlar. Ne üşürler, ne de terlerler. Defterlerin sahipleri onlara gözbebekleri gibi bakarlar.