Bilime meraklı çocuklar için iki kitap

Çocukların bilim dünyasına merakları aslında masallarla başlıyor. Geçtiğimiz haftalarda Vakıfbank Kültür Yayınları da minik okurlarına sürpriz yaparak bilim dünyasını masal diliyle anlatan iki kitap çıkardı. İlki bizi uykunun eğlenceli dünyasına çağırıyor. Küçük okuyucuları renkli ve eğlenceli bir uyku yolculuğuna çıkaran “Uykucular: Hayvan Dostlarımız Nasıl Uyur?” kitabı hayvanların uyuma şekillerini anlatıyor. Kitabı çocuklar için kaleme alanlar ise Maite Pérez ve Xaviera Torres adlı iki bilim insanı. İkisi de biyolojiyi çok seviyor. Uzun yıllardır biyoloji hakkında araştırmalar yapıyorlar. Maite sosyal medyada, videolar ve multimedia içerikler oluşturarak, Xaviera ise yazıp çizerek bilimsel içerikler üretiyor. Birlikte çocuklar için bir bilim podcast'i olan La Lupa Sónica'yı hazırladılar ve ilk bölümünde de hayvanların nasıl uyuduklarını anlattılar. Havada, su altında ve yer altında günün farklı saatlerinde uykuya hazırlanan bir sürü hayvan var. Tek gözü açık uyuyan timsahlar, akrobatlar gibi boyunlarını bükerek uyuyan zürafalar, grup hâlinde uyuyan mirketler ya da uyumak için bir mukus topunun içine kıvrılan papağan balıkları… Eser, yavru kuşlardan dev fillere kadar birçok hayvanın nasıl uyuduğunu bu kitapla meraklı gözlere sunuyor. Kitap, çocukların hayvanlar hakkında bilgi edinmelerini teşvik ederken aynı zamanda uyku düzeninin rutini oluşturmak hakkında zorlanan çocukların doğadaki tüm canlıların uyuduğunu öğrenmesi onlar için iyi bir başlangıç olabilir.