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Bilime meraklı çocuklar için iki kitap

Bilime meraklı çocuklar için iki kitap

04:0015/10/2024, Salı
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Uykucular: Hayvan Dostlarımız Nasıl Uyur? Matıa Pérez, Xavıera Torres Resımleyen: Paula Bossıo Vakıfbank Kültür Yayınları Temmuz 2024 44 Sayfa
Uykucular: Hayvan Dostlarımız Nasıl Uyur? Matıa Pérez, Xavıera Torres Resımleyen: Paula Bossıo Vakıfbank Kültür Yayınları Temmuz 2024 44 Sayfa

Matia Pérez ve Xaviera Torres’ın kaleme aldığı, “Uykucular: Hayvan Dostlarımız Nasıl Uyur?” hayvanların uyuma şekillerini anlatıyor. Zoe Armstrong’un “Karanlıkta Parlayan Meraklı Canlılar” kitabı ise biyolüminesansın nasıl oluştuğunu ve bu canlıların neden ışıldadığını eğlenceli bir dille çocuklara aktarıyor

Hande Kayhan

Çocukların bilim dünyasına merakları aslında masallarla başlıyor. Geçtiğimiz haftalarda Vakıfbank Kültür Yayınları da minik okurlarına sürpriz yaparak bilim dünyasını masal diliyle anlatan iki kitap çıkardı. İlki bizi uykunun eğlenceli dünyasına çağırıyor. Küçük okuyucuları renkli ve eğlenceli bir uyku yolculuğuna çıkaran “Uykucular: Hayvan Dostlarımız Nasıl Uyur?” kitabı hayvanların uyuma şekillerini anlatıyor. Kitabı çocuklar için kaleme alanlar ise Maite Pérez ve Xaviera Torres adlı iki bilim insanı. İkisi de biyolojiyi çok seviyor. Uzun yıllardır biyoloji hakkında araştırmalar yapıyorlar. Maite sosyal medyada, videolar ve multimedia içerikler oluşturarak, Xaviera ise yazıp çizerek bilimsel içerikler üretiyor. Birlikte çocuklar için bir bilim podcast'i olan La Lupa Sónica'yı hazırladılar ve ilk bölümünde de hayvanların nasıl uyuduklarını anlattılar. Havada, su altında ve yer altında günün farklı saatlerinde uykuya hazırlanan bir sürü hayvan var. Tek gözü açık uyuyan timsahlar, akrobatlar gibi boyunlarını bükerek uyuyan zürafalar, grup hâlinde uyuyan mirketler ya da uyumak için bir mukus topunun içine kıvrılan papağan balıkları… Eser, yavru kuşlardan dev fillere kadar birçok hayvanın nasıl uyuduğunu bu kitapla meraklı gözlere sunuyor. Kitap, çocukların hayvanlar hakkında bilgi edinmelerini teşvik ederken aynı zamanda uyku düzeninin rutini oluşturmak hakkında zorlanan çocukların doğadaki tüm canlıların uyuduğunu öğrenmesi onlar için iyi bir başlangıç olabilir.


Karanlıkta Parlayan Meraklı Canlılar Zoe Armstrong Resımleyen: Anja Susanj Vakıfbank Kültür Yayınları Ağustos 2024 40 Sayfa

GIZEMLI IŞIKLARIYLA ETRAFI AYDINLATAN CANLILAR

Peki karanlık gecelerde parlayan ve gizemli ışıklarıyla etrafı aydınlatan canlılar hakkında büyüleyici bir keşfe ne dersiniz? Dünyamızı biyolüminesan ateş böcekleri ve fener balıkları, biyofloresan kurbağalar ve uçan sincaplar gibi ışıl ışıl parlayan şaşırtıcı canlılarla paylaşıyoruz. Peki ama neden ve nasıl parlıyorlar? Zoe Armstrong’un kaleme aldığı “Karanlıkta Parlayan Meraklı Canlılar” çocukları doğanın bu muhteşem ve ışıltılı yönüyle tanıştırıyor. Kitaptaki renkli ve canlı illüstrasyonlar, çocukları gecelerin ışıltılı sırlarıyla buluştururken, biyolüminesansın nasıl oluştuğunu ve bu canlıların neden ışıldadığını eğlenceli bir dille anlatıyor. Her bölümde parlayan canlıların dünyası gözler önüne seriliyor, çocukların doğaya olan ilgisini arttıracak ve bilimsel keşfe olan meraklarını teşvik edecek bir eser. Gelecekte adını sıkça duyacağımız bu canlılar tıpta hastalıkların vücutta nasıl hareket ettiğini tespit etmemizi sağlayacak bulgular elde etmek için kullanılıyor. Dünyanın her yerinde bilim insanlarından oluşan ekipler biyolüminesan hayvanlara ışık veren aynı kimyasalları kullanarak parlayan bitkiler üretiyor.






#bilim
#aktüel
#çocuk kitapları

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