Aslında herşey sunulmuş bize: Hiçbişey

Doğululuğunun farkında çünkü şairliğinin farkında. Neden yazdığını biliyor: Yaşadığı her şehrin şarklısıdır her şair! (s. 28). Şiirini Diyarbakır’dan haykır hem Diyarbakır hem İstanbul duysun (s. 40) diyerek taşradan payitahta meydan okuyor. Genç, şair, militan ve ayağı her an mayında. Harbe hazır ve Malcolm X’e komşu (s. 47). Güneydoğu’dan Filistin’e de uzanıyor, Gazze’ye: Gözlerim asrın mahşer meydanını görmüşken / göğsüme değmiyorsa İntifada taşları; / her uyku yangın yeri, bir kurşun, bir ateşken / kardeşlik denen şeyin nedir aslı astarı? (s. 62).