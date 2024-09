İstanbul’un yüzlerce yıllık ahengi

Medeniyetlerin temel yerleşim birimi olan her bir şehir, kendine has bir ahenge sahiptir. Bir şehri diğerlerinden ayıran bu kendine has ahengi, mimarisi, rengi, kokusu, müziği, lezzeti; bunların bütününde ortaya çıkan ortak zevki, estetiği, düşünüşü, kültürü hatta kişilik ve insani yapısı vardır. Şehirlerde olduğu gibi tüm kainat uyumlu sesler veren bir birlik durumundadır. Müzik ise kainattaki bu düzen ve ahenginnifadesidir. Endülüs’ten Çin’e ve Orta Afrika’dan Kafkaslar’a kadar geniş bir alana yayılan İslâm dünyasının, 13. yüzyıldan itibaren kurduğu mûsikînin teorik yapısı da mûsikîmiz ve kültürel köklerimize yönelik ilgi ve kavrayışımızı geliştirmemize güçlü bir referans oluşturur. Bu tarihin ve İslâm coğrafyasının en nâdide parçasını oluşturan İstanbul ise müziğin kendisi kadar eklektik kimliğiyle başlı başına ele alınması gereken bir zenginlik içerir. Toplumların kimliğinin anahtarı niteliğindeki müziğin, İstanbul atmosferinde kendine has bir seyri vardır ve “İstanbul Mûsikîsi” olarak adlandırabileceğimiz bu kavram, Osmanlı medeniyetini yansıtan biricik kültürel kodlardan biridir. “İstanbul Mûsikîsi”nin bu kendine has ve biricik seyri yeni bir yayınla, Müzik İstanbul eserinde anlatılıyor.