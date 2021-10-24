Hayat Mükemmeliyetçilik kulunç yapıyor
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Mükemmeliyetçilik kulunç yapıyor

Halk arasında kulunç olarak bilinen yumuşak doku romatizması boyun, sırt, omuz ve kalçalarda görülüyor.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Mükemmeliyetçilik kulunç yapıyor
Kader Keskinbora

Halk arasında kulunç olarak bilinen yumuşak doku romatizması boyun, sırt, omuz ve kalçalarda görülüyor. Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Kader Keskinbora, bu rahatsızlığın yüzde 80 oranında mükemmeliyetçi kadınlar ve işkoliklerde görüldüğünü söyledi.

  • 3 aydan daha uzun süren kas-eylem ağrısı, vücutta bazı hassas ağrılı noktalar, yorgunluk, sabah tutukluğu ile ortaya çıkan bu rahatsızlığın 25-60 yaş arası kadınlarda daha çok görüldüğünü söyleyen Keskinboğa, omuz ve sırttaki ağrılı noktalara radyofrekans tedavisinin uygulanabildiğini anlattı. Keskinboğa, 1 kez uygulanan ve 10 dakika süren yöntemin 6 ay ile 2 yıl süre boyunca boyun ve sırt ağrılarını azalttığını söyledi.
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