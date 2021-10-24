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NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Simge Alevsaçanlar Cücü, son yıllarda sarma tütün şeklindeki sigara kullanımında ciddi artış yaşandığını belirtti.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Popüler zehir​
Simge Alevsaçanlar Cücü

Son yıllarda sarma tütün şeklindeki sigara kullanımında ciddi artış yaşandığını belirten NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Simge Alevsaçanlar Cücü, “Sarma tütün paketli sigaraya kıyasla daha az zararlı fikri son derece yanlış. Sigara ister sarma olsun, ister paketli, her iki şekilde de insan sağlığına zararlı” dedi. Tütünün hem sigara üretiminde hem de zirai ilaçlama amacıyla kullanıldığını söyleyen Cücü, sigaranın akciğer kanseri başta olmak üzere gırtlak, mide ve pankreas kanseri gibi ciddi hastalıklarla birlikte felç, beyin ve kalp damarlarında sertleşme sorunlarına yol açabildiğini söyledi.

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