​Popüler zehir​

Son yıllarda sarma tütün şeklindeki sigara kullanımında ciddi artış yaşandığını belirten NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Simge Alevsaçanlar Cücü, “Sarma tütün paketli sigaraya kıyasla daha az zararlı fikri son derece yanlış. Sigara ister sarma olsun, ister paketli, her iki şekilde de insan sağlığına zararlı” dedi. Tütünün hem sigara üretiminde hem de zirai ilaçlama amacıyla kullanıldığını söyleyen Cücü, sigaranın akciğer kanseri başta olmak üzere gırtlak, mide ve pankreas kanseri gibi ciddi hastalıklarla birlikte felç, beyin ve kalp damarlarında sertleşme sorunlarına yol açabildiğini söyledi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.