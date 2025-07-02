Sağlık personelinin telefonda uygulattığı Heimlich manevrası hayat kurtardı

Anneyi sakinleştirmeye çalıştığını kaydeden Bolat, "Mesleki tecrübem ve bu eğitimin bana kattığıyla birlikte bir hastaya yardımcı olmak çok gurur verici bir andı. Ben de bir anneyim. O annenin endişesi ve kaygısını çok iyi anlıyorum. Eriğin boğazdan çıkmasıyla annedeki o rahatlama bana da sirayet etti. Çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.