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TikTok sevdası gençler arasında can almaya devam ediyor: İzlenme uğruna kozmetik yiyen genç kız öldü

TikTok sevdası gençler arasında can almaya devam ediyor: İzlenme uğruna kozmetik yiyen genç kız öldü

12:045/06/2025, Perşembe
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Guava Beauty
Guava Beauty

Tayvanlı fenomen Guava Beauty, TikTok'ta ruj ve yüz maskesi gibi kozmetik ürünleri yediği videolarla tanınıyordu. Ancak 24 yaşındaki genç kadının bu tehlikeli içerikleri ölümle sonuçlandı.

Tayvan'da sosyal medyada "Guava Beauty" adıyla tanınan 24 yaşındaki fenomen Guava Shuishui, çektiği tehlikeli içeriklerle tanınıyordu.


Genç kadın, ruj, allık, yüz maskesi ve hatta pamuk gibi kozmetik ürünleri yiyerek çektiği videolarla Instagram ve TikTok'ta büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Dünya genelinde tanınmaya başlayan kadın, bu tehlikeli içerikleri nedeniyle hayatını kaybetti.


South China Morning Post’un haberine göre, Guava'nın ani ölümü muhtemelen kozmetik ürünlerde bulunan kimyasallardan kaynaklanan zehirlenmeden kaynaklandı. Ancak ölüm nedeni netleşmediği için yetkililer toksikoloji raporunun sonucunu bekliyor.




ANİDEN HASTALANIP ÖLDÜ

Guava Beauty, içeriklerinde sık sık makyaj ürünlerini test ettikten sonra tatlarına da bakıyor, takipçilerinden denemesi için yeni ürün önerileri alıyordu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ailesi, genç kadının 24 Mayıs’ta ani bir hastalık sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.


Guava’nın ölümü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı bu tür içeriklerin özellikle genç takipçiler üzerinde olumsuz etki yarattığını vurgularken, bazıları ise “Makyaj malzemelerini yemek eğlenceli'' ifadelerini kullandı.




#Guava Beauty
#Guava Shuishui
#tiktok
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