İstanbul’un fethiyle müjdelenen Fatih Sultan Mehmed’in hikâyesini ekranlara taşımaya hazırlanan dizi, 27 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de izleyicileriyle buluşacak.





Türkiye'nin en çok beklenen dizilerinden biri olan Mehmed: Fetihler Sultanı, izleyicileri büyüleyici bir tarih yolculuğuna çıkaracak. Dizi, Osmanlı Devleti’nin eşsiz zaferlerine ışık tutacak.





Dünya tarihinin seyrini değiştiren bir dönemi ekrana taşıyacak olan Mehmed: Fetihler Sultanı, Sultan Mehmed'in destansı hikâyesini ve İstanbul'un Fethi’nin eşsiz atmosferini izleyicileriyle buluşturacak.





Tüm dünyaca beklenen, tanıtımları uluslararası boyutta izleyicilerin yoğun ilgisini çeken tanıtımlarının sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi dev prodüksiyonuyla dikkat çekiyor.





TRT Uluslararası Film Platolarında çekimleri devam eden dizide birçok tarihi yapı aslına uygun biçimde yeniden inşa edildi. Çekimlerde kullanılmak üzere; Edirne Sarayı, Bursa Sarayı, Manisa Sarayı, Edirne Top Döküm Atölyesi, harem, harem bahçesi, Macar ve Sırp kaleleri gibi birçok dekor inşa edildi. Ayrıca, Mora kalesi ile birçok diğer yapı ve mekân da bu listeye eklendi.

Eyüb El Ensari rolündeki Gassan Mesud kimdir?

Öte yandan merakla beklenen dizinin ilk bölümü için İran’ın en görkemli film platosu olan ve asr-ı saadet projeleri için özel hazırlanan Nour Cinema City’de 10 gün boyunca çekim yapıldı. Dizide, Fatih Sultan Mehmed’in hikayesine paralel olarak ekranlara yansıyacak Eyüb El Ensari karakteri için Cennet’in Krallığı ve Karayip Korsanları filmleriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Gassan Mesud kamera karşısına geçti. Cennetin Krallığı ve Karayip Korsanları gibi başarılı yapımlarda yer alan Ghassan Mesud’a, İran ve Amerika’dan getirilen özel bir makyaj ekibi eşlik etti. Eyüp el Ensari karakteri için özel olarak hazırlanan oyuncu, projenin güçlü hikayesinden etkilenerek rolü kabul ettiğini belirtti.





Yaklaşık 3.500 yardımcı oyuncunun görev aldığı ilk bölüm için farklı sekanslarda 600 stunt görev yaptı. 30 gün süren ilk bölüm çekimleri için sanat ve kreatif ekipler altı ay hazırlık yaptı. Hali hazırda dört yüz personelin kalıcı olarak istihdam edildiği proje için 20.000 parça kostüm üretildi. 500 adet Osmanlı kılıcı ve 500 adet Bizans kılıcı da dahil olmak üzere, dev prodüksiyonda toplam 1000 adet özel tasarlanmış kılıç imal edildi. Aksesuarlar arasında mızraklar, silahlar, hançerler, oklar, yaylar, tüfekler, kalkanlar, gürzler, baltalar ve diğer silahlar da yer alıyor. Bu aksesuarlar, dönemin danışmanları eşliğinde yeniden tasarlandı ve Osmanlı, Sırp, Macar ve Bizans tarzlarını yansıtan dekorlarla birlikte kullanıldı.





İstanbul'un fethini yeniden canlandırmak için 50 adet Osmanlı şahi topu, 50 adet Macar topu ve 50 adet gemi topu özel olarak yapıldı. Ayrıca, 100 adet şakaloz tüfeği ve ateşleme mekanizmaları da döneme uygun olarak tasarlandı ve üretildi. 1000 adet Osmanlı ve Haçlı zırhı, özel tasarımcılar ve danışmanlar eşliğinde aslına uygun malzemeler kullanılarak yeniden imal edildi. At eyerleri de döneme uygun şekilde tasarlanarak at zırhlarıyla ve başlıklarıyla birlikte yeniden üretildi.





Proje kapsamında dekor için 10.000 metre kumaş, 3 ton boya, 1.000 metreküp kereste ve 10.000 metre demir profil kullanıldı. Ayrıca, 500 kişilik dev sanat ekibi, dekorları inşa etmek için çalıştı. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren proje, dekor ve aksesuar tasarımlarını üç boyutlu olarak modelleyip aslına uygun malzemelerden üretti.

Mehmed: Fetihler Sultanı oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Şafak Bal’ın yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Savaş Özdemir, Esila Umut, Ali Nuri Türkoğlu gibi ünlü isimler yer alıyor.











