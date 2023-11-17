Tüm kazılara Türk başkan

Arkeolojik kazı çalışmalarında halen 144 kazı başkanlığı bulunuyor. Bunun yanı sıra yabancı akademisyenlerin yürüttüğü 32 kazı başkanlığı da var. Edinilen bilgilere göre bu yıl itibarıyla bu başkanlıkların koordinatörlüğüne Türk akademisyenler atanacak. Görev alacak koordinatörler kazı çalışmalarına bitene kadar nezaret edecek. 1863 yılından beri arkeolojik kazı yapılan Türkiye’de böylece 160 yıl sonra, Cumhuriyet’in yüzüncü yılında tüm kazı çalışmalarında yıl bitmeden Türk akademisyenlerin yüzde 100 kontrolünde olacak. Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, Türk bilim insanlarının yapacağı kazılarda bütçe, ekipman desteği ve finansman Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanarak, akademisyenlere destek sağlanacak. 12 ay boyunca çalışacak ekiplerin arkeolog, teknik destek, sanat tarihçisi gibi alanlarda mezun ve yeni mezunlar için istihdam da etkisi olacak.