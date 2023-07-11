Usta sanatçı Özkan Uğur'a 52 yıllık dostu Mazhar Alanson'dan MFÖ şarkısı ile veda: Nasıl da gittin Özkan'ım böyle bırakılmaz ki

Sanatçı için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi.
MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.
Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, bir buçuk aylık yoğun bakım sürecinin ardından 8 Temmuz'da hayatını kaybetti.
Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ile oğlu Alişan Uğur acı haberin ardından sosyal medyada mesaj yayınladı.
- "Özkan Uğur’umuzu kaybettik.
- İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan’ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan’ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun.
- Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur"
Son yolculuğuna uğurlanıyor
Özkan Uğur, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçı için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi.
Sanatçının, Karacaahmet Gasilhanesi'nden alınan cenazesi AKM sahnesine getirildi.
Törenin açılışını oyuncu Zafer Algöz yaptı.
- Özkan Uğur,Taksim Camisi’nde öğle vakti kılınacak Cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.