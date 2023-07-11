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Hayat

Usta sanatçı Özkan Uğur'a 52 yıllık dostu Mazhar Alanson'dan MFÖ şarkısı ile veda: Nasıl da gittin Özkan'ım böyle bırakılmaz ki

MFÖ grubunun sevilen solisti usta sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanatçı için AKM'de düzenlenen cenaze töreninde grubun diğer isimlerinden 52 yıllık dostları Mazhar Alanson ve Fuat Güner konuşmakta zorluk çekti. Konuşmasını MFÖ şarkılarından alıntıyla bitiren Mazhar Alanson, "Nasıl da gittin Özkanım böyle bırakılmaz ki. Gözyaşlarım bitti sandım. Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık" ifadelerini kullanması salonu gözyaşına boğdu. Özkan Uğur, Taksim Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verilecek.

12:27 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Sanatçı için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Sanatçı için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, bir buçuk aylık yoğun bakım sürecinin ardından 8 Temmuz'da hayatını kaybetti.


Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ile oğlu Alişan Uğur acı haberin ardından sosyal medyada mesaj yayınladı.

  • "Özkan Uğur’umuzu kaybettik.
  • İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan’ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan’ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun.
  • Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur"

Son yolculuğuna uğurlanıyor

Özkan Uğur, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçı için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Sanatçının, Karacaahmet Gasilhanesi'nden alınan cenazesi AKM sahnesine getirildi.

Törenin açılışını oyuncu Zafer Algöz yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:
"Ne dersek eksik kalacak sözlerin arifedeyiz. Türk müziğinin büyük bir efsanesini uğurluyoruz. Sonu gelmez bir konuşmanın ana karakteriydi Özkan. Hepimizin duygu dünyasında büyük bir yer edindi. MFÖ üç harften oluşan koca bir alfabeydi. Özkan uğur da bu her duygunun tercümanı olan alfabenin büyük bir parçasıydı. Özkan Uğur’un ölümü her sözde her duyguda bir eksiklik bırakacak. Müziğinin derinliğini bu veda anında ancak böyle anlatabilirim. Özkan uğur üç kez kanseri yendi ama çok yoruldu, bu yorgunluk onu aramızdan aldı. Onun adını andığımda hep aklıma gülümseyen siması geliyor. Özkan Uğur hep anılarımızda yaşayacak. Sanatçı çok ağır bir unvanıdır o yüzden bunun hakkıyla taşıyan insanları anlatmak ve onlara veda etmek çok zor. İyi ki vardın Özkan Uğur, iyi ki bir sanatçı oldun, hayatlarımıza dokundun. Kabrin nur, mekanın cennet, ruhun şad olsun. Başta Uğur ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve değerli sanatçılarımıza sabırlar diliyorum, hepimizin başı sağ olsun."
Fuat Güner:
"Özkan bu salonda bulunan herkes için çok önemli bir kayıp. Kimileri Özkan'ı MFÖ'nün Ö'sü. Kimileri çok yetenekli sahne sanatçısı, müzisyen. Kimileri ise neşeli iyi kalpli, arkadaş ağabey olarak görür. Benim için Özkan tam 52 yıldır dostum, iş ortağım, manevi kardeşimiz. Ve hiçbir söz, gözyaşı onun acısını içimizden atamaz. Özkan'ım yeniden buluşmak için hoşçakal."
Mazhar Alanson:
"Özkancım şuanda burada olduğunu hissediyorum. Zaten gönüllerimizde her zaman kalacak, konuşma hazırlayamadım ama. 2-3 gündür halimiz darmaduman. Eşi ve oğlu Alişan'a başsağlığı diliyorum. O gün gittik herkes üzgün ağlıyor. Derken Özkan'ın meşhur sözleri vardır. Üçümüz arabada kimsenin anlamasını istemediğimiz mevzuları kuş diliyle konuşurduk. Özkan'ın yeteneği konusunda başarısı, yeteneği tartışılmaz. Onu herkes biliyor. Biz yakınları zaten biliyoruz. Özkancım herhalde yetenekli olduğunu için için biliyordun, hissediyordun. Ama bu kadar sevileceğini herhalde sen de bilmiyordun. Görüyorsun meğer bütün Türkiye severmiş. Tanıyan, tanımayan herkes biz nasıl unutacağız, ne yapacağız. Çaresiziz. Ele güne karşı yapamaz, böyle de olmaz ki. Nasıl gittin Özkan'ım böyle bırakılmaz. Gözyaşlarımız bitti mi sandı. Seni görebildiğimiz yer rüyalara. AYRILDIK ÖZKANIM."
Oğlu Alişan Uğur:
"Özkan Uğur annemin 41 yıllık aşkı, hayat arkadaşı ve benim sevgili babam. O bizim 3 kişilik ailemizin temeliydi. Birbirimize çok güldük, eleştirdik. Kimi zaman kızdık ama kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok sevdik birbirimizi. Şimdi görüyoruz ki çocuk genç, herkesin bizim tahminlerimizin katbekat sevgilisiymiş. Babam kim olduğuna bakmadan çevresine saçtığı iyiliği, çalışkanlığı, yeteneğiyle gelmiş geçmiş çok nadir insanlardan biriydi. Herkesin birbiriyle iyi olmasını isterdi. Kendine has müziği, doğaçlamaları ve mükemmel oyunculuğuyla gönüllere taht kurdu. Türkiye'nin hafızasına kazındı. Hayatını son yıllarda ilerleyen hastalığına rağmen doyasıya yaşadı. Eğlenmeye ve eğlendirmeye devam etti. Hastalığının en zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Artık onun gitar çalışını, uyanınca sesini açmak için yaptığı Özkanca egzersizlerini kahkahalarını ve eleştirilerini duyamayacak olmak, daha doğrusu ona dokunamayacak olmak çok hüzün verici. Ailesi olarak derin üzüntümüzü anlatmaya kelimeler yetmez. Zaman bizim için durdu, boşlukta yüzüyoruz adeta. Hep içimizde yanımızda olacaksın."
  • Özkan Uğur,Taksim Camisi’nde öğle vakti kılınacak Cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

#Özkan Uğur
#Mazhar Alonson
#MFÖ
#AKM
#cenaze töreni
1 saat önce
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