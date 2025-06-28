Vecihi yeniden gökyüzünde

Türk havacılığının simge ismi Vecihi Hürkuş’un 1930’da tasarladığı Vecihi XIV’ün replikası gökyüzüyle buluştu. Sivrihisar Havacılık Kulübü ve M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi iş birliğiyle üretilen uçak, test uçuşlarını başarıyla tamamladı.
Türk havacılığının unutulmaz ismi tayyareci Vecihi Hürkuş tarafından tasarlanıp imal edilen ilk sertifikalı uçak "Vecihi XIV"ün replikası, test uçuşlarını başarıyla tamamladı. Türk havacılığına ilham veren pilot Vecihi Hürkuş tarafından 1930'da tasarlanıp imal edilen Vecihi XIV, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği ve M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi iş birliğiyle Mach Teknik tarafından yeniden üretildi. Yaklaşık 5 yıl önce ilk adımı atılan ve çeşitli nedenlerle bir süre ertelenen proje, akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk öncülüğündeki ekibin özverili çalışmasıyla tamamlandı. Son 6 aylık süreçte yürütülen hummalı çalışmalar sonucunda Hürkuş'un ürettiği uçakla yüzde 75 benzerlik taşıyan replika ortaya çıkarıldı. Test uçuşları başarıyla tamamlanan Vecihi XIV'ün replikası, bugün düzenlenecek lansmanın ardından M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine dahil edilecek. Vecihi XIV'ün replikası, ilk uçuşunu eylül ayında Eskişehir'deki Sivrihisar Hava Gösterileri'nde halka açık gerçekleştirecek.
MÜMKÜN OLDUĞU KADAR BENZETMEYE ÇALIŞTIK
Ali İsmet Öztürk, projenin Vecihi Hürkuş'un havacılık aşkıyla ortaya çıktığını anlattı. Sertifikalı ilk Türk tayyaresinin hiçbir replikasının olmadığını tespit ettiklerini belirten Öztürk, "6 aylık bir süre içinde uçağı tamamlama imkanı oldu. Bunun için çok sevinçliyiz" diye konuştu. Öztürk, Vecihi XIV tipi uçağın bugüne ulaşan hiçbir teknik çiziminin olmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birtakım fotoğraflar var. Bu fotoğraflardan da çok fazla istifade edilmesi mümkün değildi. Biz de o bir E-75 gövdesini tasarlayıp onun üzerinde çalışalım istedik. Dolayısıyla bir E-75 gövdesiyle başladık. Mümkün olduğu kadar Vecihi XIV uçağını görseline uygun şekle getirmeye çalıştık. Motor olarak da 1930'ların değil fakat 1940'ların en revaçta olan Continental R670 motorunu seçtik. Bu motor daha emniyetli bir motor." Öztürk, uçağın şu ana kadar 10 sorti uçuşu yaptığını söyledi.