Vecihi yeniden gökyüzünde

Ali İsmet Öztürk, projenin Vecihi Hürkuş'un havacılık aşkıyla ortaya çıktığını anlattı. Sertifikalı ilk Türk tayyaresinin hiçbir replikasının olmadığını tespit ettiklerini belirten Öztürk, "6 aylık bir süre içinde uçağı tamamlama imkanı oldu. Bunun için çok sevinçliyiz" diye konuştu. Öztürk, Vecihi XIV tipi uçağın bugüne ulaşan hiçbir teknik çiziminin olmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birtakım fotoğraflar var. Bu fotoğraflardan da çok fazla istifade edilmesi mümkün değildi. Biz de o bir E-75 gövdesini tasarlayıp onun üzerinde çalışalım istedik. Dolayısıyla bir E-75 gövdesiyle başladık. Mümkün olduğu kadar Vecihi XIV uçağını görseline uygun şekle getirmeye çalıştık. Motor olarak da 1930'ların değil fakat 1940'ların en revaçta olan Continental R670 motorunu seçtik. Bu motor daha emniyetli bir motor." Öztürk, uçağın şu ana kadar 10 sorti uçuşu yaptığını söyledi.