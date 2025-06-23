Türkiye’nin dijital omurgası: Türk Telekom’un fiber altyapısı

“Biz bu konuda bir kamuoyu oluşturma peşinde değiliz, hiç olmadık. Sabit internet imtiyaz yenilemesi için yasal süre içinde müracaatımızı yaptık. Gerekli mercilerle, ilgili Bakanlıklarımızla birlikte çalışarak süreci yönetiyoruz. Burada da artık son aşamaya gelinmiş bulunmakta. Türkiye’deki sabit internet altyapısının kurucusu, geliştiricisi ve imtiyaz süresi boyunca da işletmecisi olarak, bize bu misyonu zaten tarih yüklüyor. Türk Telekom olarak yıllardır dile getirdiğimiz bir gerçek var: Bizim altyapımız, Türkiye’nin altyapısıdır. Ülkemizin dört bir yanında, en batısından en doğusuna, en kuzeyinden en güneyine kadar, fiber yatırımlarımızı ülkemizin hizmetine sunuyoruz. Ülkemizin dijital geleceğini inşa ederken, yalnızca büyük şehirlerin merkezlerine değil, en ücra köşelere kadar ulaşıyoruz. Türkiye’yi dünyaya bağlayan noktadayız. Bütün bunları fiber yatırımlarımızla yapıyoruz. Dijitalleşmenin öncüsü, teknolojiye yön veren bir şirket olarak Türk Telekom’un yaptığı her yatırımın Türkiye’ye, geleceğimize yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. İmtiyazı da bu bakış açısıyla ele alıyor ve milli sorumluluğumuz olarak görüyoruz”