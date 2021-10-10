Hayat Yaş küçüldü risk büyüdü
GENEL SAĞLIK

Yaş küçüldü risk büyüdü

Yaşamı boyunca her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski taşıdığını söyleyen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Yeliz Emine Ersoy, “Meme kanseri sıklıkla ileri yaştaki kadınlarda görülse de son yıllarda 45 yaş altındaki genç kadınlarda da sıklığı arttı. Meme kanseri tanısı konan her 10 kadından birisi 45 yaş altında” dedi.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Yaş küçüldü risk büyüdü
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1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulunan Ersoy, erken tanının tedaviyi kolaylaştırdığına dikkat çekti.

HASTANIN ENDİŞELERİ GİDERİLMELİ

Genç yaşta görülen meme kanserlerinin genetik kaynaklı olabileceğine işaret eden Prof. Ersoy, tanı konulduğunda ileri evrede ve sıklıkla daha kötü seyirli oldukları için tedavilerin de zor olduğunu söyledi Her iki memenin alınmasını gerektiren cerrahi tedavilere ilişkin konuşan Ersoy, “Vücut görüntüsü ve doğurganlık ile ilgili endişeler, izolasyon hissi, finansal faktörler genç hastaları daha fazla etkiliyor. Dolayısıyla genç yaşta meme kanseri saptanan hastalarımıza genetik danışmanlık önerilmeli. Meme dokusu tamamen alınacaksa plastik cerrahi seçenekleri ile ilgili bilgilendirme yapılmalı. Henüz çocukları yoksa doğurganlığın korunması için kadın doğum konsültasyonu önerilmeli ve psikolojik destek için yönlendirilmeli” diye konuştu.

ŞÜPHECİ OLUN

Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Ailede meme kanseri hikayesi gibi daha erken tetkik gerektiren bir durum veya memede daha erken yaşta saptanan şüpheli bir kitle yoksa özellikle 40 yaşından

sonra her kadın her yıl tarama mamografileriyle birlikte klinik meme muayenelerini yaptırmalı. Aylık olarak kendi meme muayenelerini de ihmal etmemeli. Meme veya koltuk altında kitle, memede ödem, meme cildinde ve meme başında kızarıklık, içeri çökme, kabuklaşma, yaralar, meme başından kanlı veya şeffaf akıntı, memelerde asimetri ve meme boyutunda değişiklik gibi durumlarda mutlaka meme kanserinden şüphelenilip hekime başvurulmalı”

Prof. Dr. Yeliz Emine Ersoy
Prof. Dr. Yeliz Emine Ersoy

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