Yazar Pelin Batu İslam'ı hedef aldı: Bunlar acilen yargılanmalı

"Onun hala hapiste olması bana göre antidemokratik ve çok yanlış bir şey. Ümit ediyorum ki çıkar." diye konuşmuştu. Şimdi söylemiş olduğun şeylerden bir derleme yaptım. Bunların cevaplarını kesinlikle merak ediyorum: "Ateistim, kendisine tapılmasını isteyen bir tanrıya inanmıyorum!"