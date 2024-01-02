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Yeni Şafak ve Ketebe'ye ödül

Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2023 ödüllerine Yeni Şafak ve Ketebe Yayınları 5 ödülle damga vurdu. Basın dalında yazarlarımızdan Aydın Ünal ve Nedret Ersanel ödüle layık görüldü. Hikaye dalında Gülşen Funda, Roman dalında Kaan Murat Yanık ve Araştırma dalında Mustafa Merter ise Ketebe'den çıkan kitaplarıyla TYB 2023 ödüllerinin sahibi oldu.

04:00 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 01:40 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Aydın Ünal, Nedret Ersanel.
Aydın Ünal, Nedret Ersanel.

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) “2023 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri”ni kazanan isim ve eserler duyuruldu. Ketebe Yayınları ile Yeni Şafak, toplamda 5 ödülle yılın TYB ödüllerine damgasını vurdu. Ketebe etiketiyle çıkan; Hikâye dalında “Yol Deriz Ona” isimli kitabıyla Gülşen Funda, Roman dalında “Sular Üstünde Gökler Altında” kitabıyla Kaan Murat Yanık, Araştırma dalında ise “Hekaton’la Son Tango” isimli kitabıyla Mustafa Merter ödüle layık görüldü. Yeni Şafak yazarlarından Aydın Ünal, Basın/Fıkra dalında, Nedret Ersanel ise Basın/Fikir dalında Türkiye Yazarlar Birliği 2023 ödüllerinin sahibi oldu.

EDEBİYAT DÜNYASINDA HAKLI BİR ÜN

Ödül kazanan isim ve eserleri kamuoyuna açıklamak üzere TYB Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısında konuşan Genel Başkan Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, seçici kurul tarafından iyi eserlerin aranıp bulunması yönündeki gayretin, kamuoyu tarafından takdirle karşılandığını belirtti. TYB'nin edebiyat dünyasında haklı bir ün kazandığını dile getiren Arıcan, uzun yıllardır verilen ödüllerin, ülkenin en prestijli edebiyat ödülü haline geldiğini ifade etti. Şiir, deneme, inceleme, hatıra, gezi, çocuk edebiyatı gibi çeşitli kategorilere ayrılan ödüllerde; TYB Vefa Ödülü'ne İrfan Çalışkan, Üstün Hizmet Ödülü'ne ise Kamil Uğurlu, Prof. Dr. Turan Koç ve Belkıs İbrahimhakkıoğlu değer görüldü. TV Programı dalında "Sanatçının Şehri" programı ile TRT 2, TV Belgesel dalında "Hep 33 Yaşında", Kamu Yayıncılığı alanında ise Kahramanmaraş Belediyesi ödül almaya hak kazandı.



#Türk Yazarlar Birliği
#Aydın Ünal
#Nedret Ersanel
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