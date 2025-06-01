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Yeşilayın desteğiyle uyuşturucu bağımlılığından kurtuldu

Yeşilayın desteğiyle uyuşturucu bağımlılığından kurtuldu

12:351/06/2025, Pazar
AA
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Gaziantep'te 12 yaşındayken arkadaş çevresinin etkisiyle uyuşturucu kullanmaya başlayan C.Y, Yeşilay Danışmanlık Merkezi sayesinde yıllar sonra madde kullanımını bırakarak hayatında yeni bir sayfa açtı. Madde kullandığı dönemde çevresi ve ailesiyle problemler yaşayan C.Y, bağımlılıktan kurtulmak için Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'ne (AMATEM) başvurdu ve yaklaşık 21 gün tedavi gördü.
Fotoğraf : Beyza Nur Eryılmaz / Anadolu Ajansı
Gaziantep'te 12 yaşındayken arkadaş çevresinin etkisiyle uyuşturucu kullanmaya başlayan C.Y, Yeşilay Danışmanlık Merkezi sayesinde yıllar sonra madde kullanımını bırakarak hayatında yeni bir sayfa açtı. Madde kullandığı dönemde çevresi ve ailesiyle problemler yaşayan C.Y, bağımlılıktan kurtulmak için Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'ne (AMATEM) başvurdu ve yaklaşık 21 gün tedavi gördü.

Gaziantep'te 12 yaşındayken arkadaş çevresinin etkisiyle uyuşturucu kullanmaya başlayan C.Y, Yeşilay Danışmanlık Merkezi sayesinde yıllar sonra madde kullanımını bırakarak hayatında yeni bir sayfa açtı. Madde kullandığı dönemde çevresi ve ailesiyle problemler yaşayan C.Y, bağımlılıktan kurtulmak için Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'ne (AMATEM) başvurdu ve yaklaşık 21 gün tedavi gördü.

#Yeşilay
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