​Yüklerinizden gülerek kurtulun​

Bilim insanlarının sırlarını çözmekle bitiremediği beyin, her an keşfedilen yeni özelliğiyle merak uyandırıyor. Merkezi sinir sisteminin yanı sıra kalp atışı, nefes alma, sindirim gibi yaşamsal devamlılığı sağlayan fonksiyonların yöneticisi olan beyin, düşünce, öğrenme, mantık yürütme ve hafıza gibi zihinsel eylemlerin de uygulayıcısı olarak biliniyor. 5 duyu organınca iletilen uyarıları değerlendiren insan beyni, çözüm üretebilme kabiliyetine de sahip. Çocukluktan yaşlılığa uzanan süreçte, sinir sisteminin anahtarı olan beynin sağlıklı kalabilmesinin önemine dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Hakan Toku, vücut ağırlığımızın yüzde 2’sini oluşturan ve gelişim süreci anne karnında başlayan beynin zinde tutulması için 5 ipucu paylaştı.

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1 HAYATA GÜLÜMSEYİN!

Huzurlu ve mutlu bir hayat, belleği koruyan en etkin ilaçtır. Huzura önem verin. Endişeden, telaştan uzak durun. Yetinmeyi bilin. Kendini güvende hisseden, seven, sevilen, işinde, yaşadığı toplumda ve sahip olduğu manevi duygularla güçlü bağlar geliştiren biri olmaya gayret gösterin. Mutlu olmak ve gülmek vücudun genel işleyişini olumlu yönde etkiler. Bu nedenle sık sık gülmek yaşlanmaya karşı en etkin yöntemdir. Beyninizin yükünü gülümsemeyle hafifletin.

Nöroloji Uzmanı Dr. Hakan Toku

2 DOĞRU BESLENİN

Beyin sağlığı için günde 2-3 litre su için. Beynin enerji için tükettiği yakıt glikozdur. Bu yakıtın sağlanması için kompleks karbonhidrat içeren tam tahıllar tüketmek ve işlenmiş şekerlerden kaçının. Beynin zinde kalması için muz, kuru baklagiller, et, balık, süt, yoğurt ve yeşil yapraklı sebzeler tüketin. Problem çözme yeteneğini artırmak için ihtiyaç duyulan dopamin üzümden sağlanırken, belleği geliştiren antioksidan için çilek, yaban mersini, domates ve havuç yenebilir.

3 YÖNÜNÜZÜ SPORLA BULUN

Beyin sağlığının bir diğer önemli koşulu beden sağlığıdır. Düzenli ve uygun yapılan spor beyni olumsuz etkileyen kalp damar, diyabet, tansiyon, kolesterol ve akciğer ve felç gibi hastalıkları kontrol altında tutulmasında kilit rol oynar. Uyku düzenini sağlar. Ayrıca beyin hücrelerinin korunmasında etkili olan nörotrofin adlı madde sporla birlikte daha çok salgılanır. Bu hormon insani ilişkilerde daha yapıcı bir tutum sergilemeyi olanaklı hale getirerek, mutluluk eşiğinin yükselmesine yardımcı olur.

4 SEHER VAKTİNE DİKKAT

Düzenli uyku beyin sağlığının olmazsa olmazıdır. Uyku beyni dinlendirir, yeniler, güçlendirir. Yetersiz uyku dikkat bozukluğu, bellek, hatırlama sorunlarını hızlandırır. Belleğe atılan bilgilerin yerleşmesi ve bütünleşmesi için iyi bir gece uykusu şarttır. Yapılan araştırmalar yaşa göre değişkenlik göstermekle birlikte 6-8 saat arası gece uykusunun ideal ölçüt olduğunu ortaya koyuyor. Uykunun kalitesi ve uyku saati kavramı beynin biyoritmini harekete geçirir. Özellikle seher vakti olan 5-8 arası öğrenme ve anlama en üst seviyededir.

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5 GEREKSİZ BİLGİ BEYİN YÜKÜ