Jhon Jader Durán Palacios, 13 Aralık 2003'te Medellín bölgesine bağlı Zaragoza'da dünyaya geldi. Envigado altyapısında 11 yaşında başlayan Durán, 2019'da profesyonel oldu ve aynı yıl ilk golünü attı. 15 yaşında Primera A'da gol atan en genç ikinci futbolcu olarak dikkat çekti.

2020'de The Guardian "60 En İyi Genç Yetenek" listesine girdi.

Ocak 2021'de MLS takımlarından Chicago Fire ile üç yıllık sözleşme imzaladı. 2022 sezonunda çıktığı 27 lig maçında 8 gol kaydetti ve takımın Golden Boot ödülünü kazandı. 17 yaşında MLS tarihinin en genç yabancı transferi olarak dikkatleri üzerine çekti. Ocak 2023'te Premier Lig ekibi Aston Villa’ya yaklaşık 18 milyon sterlinlik transferle katıldı.

2023–24 sezonunda ligde 5, UEFA Conference Ligi dahil olmak üzere toplamda 8 gol kaydetti. 2024–25 sezonunda Premier Lig'de 7+5 Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol ile toplam 12 gol attı. Eylül 2024'te Premier Lig “Ayın Golü” ve BBC “Ayın Golü” ödülüne hak kazandı.

Ocak 2025'te Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüne 77 milyon €'ya (artı 15 milyon € ek opsiyon) transfer oldu. Bu anlaşma Aston Villa'nın Grealish'ten sonra en yüksek ikinci satışı oldu