Göztepe'nin golcüsü Romulo'ya bir talip daha çıktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin Brezilyalı forveti Romulo, transfer döneminin en çok konuşlan ismi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 17 gol, 10 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcunun her geçen gün talipleri artıyor. Daha önce Almanya’dan RB Leipzig, Hollanda’dan Ajax ve Feyenoord, İtalya’dan Roma, Fransa’dan Monaco, İngiltere’den Fulham ve Belçika’dan Anderlecht’in de Romulo için hamle yaparken, şimdi de Portekiz ekibi Sporting Lizbon’un Romulo için Göztepe ile temasa geçtiği belirtildi.