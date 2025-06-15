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Göztepe'nin golcüsü Romulo'ya bir talip daha çıktı

Göztepe'nin golcüsü Romulo'ya bir talip daha çıktı

15:3915/06/2025, الأحد
IHA
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Romulo geçen sezon ligde 17 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
Romulo geçen sezon ligde 17 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Göztepe’de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı golcü Romulo’ya son olarak Portekiz ekibi Sporting Lizbon talip oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin Brezilyalı forveti Romulo, transfer döneminin en çok konuşlan ismi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 17 gol, 10 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcunun her geçen gün talipleri artıyor. Daha önce Almanya’dan RB Leipzig, Hollanda’dan Ajax ve Feyenoord, İtalya’dan Roma, Fransa’dan Monaco, İngiltere’den Fulham ve Belçika’dan Anderlecht’in de Romulo için hamle yaparken, şimdi de Portekiz ekibi Sporting Lizbon’un Romulo için Göztepe ile temasa geçtiği belirtildi.


Viktor Gyökeres’in yerine Romulo


Portekiz’in en önemli kulüplerinden birisi olan Sporing Lizbon, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına beklenen Viktor Gyökeres’in yerini Göztepe’den Romulo ile doldurmak istiyor. Portekiz ekibinin yöneticileri, Brezilyalı futbolcunun transferini bitirmek istediği öğrenildi. İki ekibin, 23 yaşındaki futbolcu için pazarlık halinde olduğu ifade edilirken, İzmir takımının yaklaşık 20 milyon Euro talep ettiği kaydedildi.

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